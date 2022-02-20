Вратарь «Нанта» Лафон получил 10 баллов от L'Equipe за матч с «ПСЖ». Он стал третьим вратарем, которому это удалось
Вратарь «Нанта» Албан Лафон получил высшую оценку от издания L'Equipe за матч 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).
Лафон отразил 9 ударов по своим воротам, в том числе — пенальти от Неймара на 59-й минуте встречи.
Il est le 3e gardien ? obtenir la note de 10/10 dans «L'?quipe «https://t.co/nHgnGHV58R pic.twitter.com/npu43jQN7E— L'?QUIPE (@lequipe) February 20, 2022
Лафон стал третьим вратарем в истории, которому удалось получить оценку «10» от L'Equipe. До него это удавалось Бруну Мартини в 1988 году и Ларсу Виндфелду в 1997 году.
Также Лафон стал 13-м футболистом в истории, получившим оценку «10» за матч от французского издания.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
7
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
8
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0