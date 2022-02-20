Вратарь «Нанта» Лафон получил 10 баллов от L'Equipe за матч с «ПСЖ». Он стал третьим вратарем, которому это удалось

Вратарь «Нанта» Албан Лафон получил высшую оценку от издания L'Equipe за матч 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

Лафон отразил 9 ударов по своим воротам, в том числе — пенальти от Неймара на 59-й минуте встречи.

Il est le 3e gardien ? obtenir la note de 10/10 dans «L'?quipe «https://t.co/nHgnGHV58R pic.twitter.com/npu43jQN7E — L'?QUIPE (@lequipe) February 20, 2022

Лафон стал третьим вратарем в истории, которому удалось получить оценку «10» от L'Equipe. До него это удавалось Бруну Мартини в 1988 году и Ларсу Виндфелду в 1997 году.

Также Лафон стал 13-м футболистом в истории, получившим оценку «10» за матч от французского издания.