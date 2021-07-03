Агент Головина рассказал, сколько будет отдыхать футболист после Евро-2020
11:29
Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» рассказал о предсезонном графике российского футболиста.
«Сейчас Саша еще не в расположении «Монако», после сборной ему дали 3-недельный отпуск. Физических проблем после Евро у него нет, он сейчас отдыхает», — сказал Артемов «СЭ».
Сегодня, 3 июля, «Монако» проведет первый предсезонный контрольный матч против австрийского «Зальцбурга». Встреча начнется в 17.30 (мск).
25-летний Головин провел три матча в составе сборной России на Евро-2020 и не отметился результативными действиями. Команда Станислава Черчесова не смогла преодолеть групповой турнир чемпионата Европы.
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