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Агент Головина рассказал, сколько будет отдыхать футболист после Евро-2020

11:29
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» рассказал о предсезонном графике российского футболиста.

«Сейчас Саша еще не в расположении «Монако», после сборной ему дали 3-недельный отпуск. Физических проблем после Евро у него нет, он сейчас отдыхает», — сказал Артемов «СЭ».

Сегодня, 3 июля, «Монако» проведет первый предсезонный контрольный матч против австрийского «Зальцбурга». Встреча начнется в 17.30 (мск).

25-летний Головин провел три матча в составе сборной России на Евро-2020 и не отметился результативными действиями. Команда Станислава Черчесова не смогла преодолеть групповой турнир чемпионата Европы.

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Сергей Федоров все материалы автора

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