Адриэн Силва: «Нельзя сказать, что у «Монако» все плохо»

Полузащитник «Монако» Адриэн Силва считает, что команде нужно сплоченно работать над исправлением ситуации. Монегаски после пяти туров занимают предпоследнее место в таблице.

— Мы должны прибавлять в том, что у нас не очень получается, впрочем как всегда, даже когда все складывается хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Силву. — Нельзя сказать, что у нас все плохо. Нужно также отметить то, что у нас удачно получается в коллективном плане.

Можно говорить о тех аспектах игры, которые не сыграли нам на руку в первых трех матчах, но не стоит акцентировать свое внимание только на этом. Команда строится с учетом прибывших игроков и тех, кто отправился в сборные. Сейчас идет только вторая неделя, когда мы можем работать все вместе.

Когда идет череда плохих результатов у команды, то всегда появляются слухи. Но мы сплоченный коллектив, наша цель двигаться вперед коллективно. Я уверен, что текущее положение дел изменится.

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