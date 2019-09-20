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Адриэн Силва: «Нельзя сказать, что у «Монако» все плохо»

07:35
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Полузащитник «Монако» Адриэн Силва считает, что команде нужно сплоченно работать над исправлением ситуации. Монегаски после пяти туров занимают предпоследнее место в таблице.

— Мы должны прибавлять в том, что у нас не очень получается, впрочем как всегда, даже когда все складывается хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Силву. — Нельзя сказать, что у нас все плохо. Нужно также отметить то, что у нас удачно получается в коллективном плане.

Можно говорить о тех аспектах игры, которые не сыграли нам на руку в первых трех матчах, но не стоит акцентировать свое внимание только на этом. Команда строится с учетом прибывших игроков и тех, кто отправился в сборные. Сейчас идет только вторая неделя, когда мы можем работать все вместе.

Когда идет череда плохих результатов у команды, то всегда появляются слухи. Но мы сплоченный коллектив, наша цель двигаться вперед коллективно. Я уверен, что текущее положение дел изменится.

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Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2/

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