Хюттер: «У «Монако» нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Головин»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, кто может заменить травмированного российского полузащитника Александра Головина.

«Конечно, у нас нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Голо, но у нас есть возможность его заменить. Место в старте вполне могут занять Элиэсс и Манес, которые сейчас находятся в отличной форме, также на его позиции может сыграть Такуми. Не стоит забывать, что у нас есть возможность перестроиться на схему с двумя форвардами. Мы еще подумаем, как будет лучше поступить», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.