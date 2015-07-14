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14 июля 2015, 05:58

Тиагу Мотта: "Я не останусь в "ПСЖ"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта дал понять, что не останется в парижском клубе на следующий сезон. По словам 32-летнего хавбека, он уже сообщил о своем намерении главному тренеру команды Лорану Блану. Интерес к игроку сборной Италии проявляют "Атлетик" и "Интер", за которые он выступал ранее. В минувшем сезоне Мотта провел в составе "ПСЖ" 38 матчей и сделал 2 результативные передачи.

– Настало время перевернуть страницу, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Мотты. – Я не останусь в "ПСЖ". Я уже сказал Блану, что хочу покинуть команду.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 22 11 7 4 31-18 40
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
14
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
15
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
16
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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32 тур
33 тур
34 тур
23.02 23:00
Метц – Лион
 1 : 2
24.02 19:00
Лорьян – Нант
 - : -
24.02 23:00
Страсбур – Брест
 - : -
25.02 15:00
Ланс – Монако
 - : -
25.02 17:00
Гавр – Реймс
 - : -
25.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
25.02 17:00
Тулуза – Лилль
 - : -
25.02 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
25.02 22:45
Марсель – Монпелье
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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