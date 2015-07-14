Тиагу Мотта: "Я не останусь в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта дал понять, что не останется в парижском клубе на следующий сезон. По словам 32-летнего хавбека, он уже сообщил о своем намерении главному тренеру команды Лорану Блану. Интерес к игроку сборной Италии проявляют "Атлетик" и "Интер", за которые он выступал ранее. В минувшем сезоне Мотта провел в составе "ПСЖ" 38 матчей и сделал 2 результативные передачи.

– Настало время перевернуть страницу, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Мотты. – Я не останусь в "ПСЖ". Я уже сказал Блану, что хочу покинуть команду.