Тиагу Мотта: "Я не останусь в "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта дал понять, что не останется в парижском клубе на следующий сезон. По словам 32-летнего хавбека, он уже сообщил о своем намерении главному тренеру команды Лорану Блану. Интерес к игроку сборной Италии проявляют "Атлетик" и "Интер", за которые он выступал ранее. В минувшем сезоне Мотта провел в составе "ПСЖ" 38 матчей и сделал 2 результативные передачи.
– Настало время перевернуть страницу, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Мотты. – Я не останусь в "ПСЖ". Я уже сказал Блану, что хочу покинуть команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Брест
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
3
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
4
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
5
|Монако
|22
|11
|5
|6
|41-32
|38
|
6
|Ланс
|22
|10
|6
|6
|28-21
|36
|
7
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34-26
|34
|
8
|Реймс
|22
|9
|4
|9
|28-30
|31
|
9
|Марсель
|22
|7
|9
|6
|29-24
|30
|
10
|Лион
|23
|8
|4
|11
|25-35
|28
|
11
|Страсбур
|22
|6
|7
|9
|23-32
|25
|
12
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
13
|Монпелье
|22
|5
|8
|9
|24-27
|23
|
14
|Тулуза
|22
|5
|8
|9
|22-30
|23
|
15
|Нант
|22
|6
|4
|12
|22-34
|22
|
16
|Лорьян
|22
|5
|7
|10
|31-43
|22
|
17
|Метц
|23
|4
|5
|14
|19-37
|17
|
18
|Клермон Фут
|22
|3
|7
|12
|16-36
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|23:00
|
Метц – Лион
|1 : 2
|24.02
|19:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|24.02
|23:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|25.02
|15:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|25.02
|17:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|25.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|25.02
|17:00
|
Тулуза – Лилль
|- : -
|25.02
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|25.02
|22:45
|
Марсель – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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