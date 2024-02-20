Гаттузо покинул пост главного тренера «Марселя»

«Марсель» на официальном сайте сообщил об увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

«Марсель» хочет выразить особую благодарность Дженнаро, а также всему его персоналу за их огромный вклад и высокий профессионализм, которые они проявляли ежедневно, и желает им удачи в дальнейшем», — говорится в заявлении клуба.

Гаттузо возглавлял «Марсель» с сентября прошлого года. Его команда не одержала ни одной победы в лиге 1 в 2024 году. На счету «Марселя» три ничьи и два поражения. В последнем матче «Марсель» в большинстве проиграл «Бресту» (0:1).

19 февраля сообщалось, что 70-летний Жан-Луи Гассе может сменить Гаттузо.

После 22 туров «Марсель» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.