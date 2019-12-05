20-летний Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Накануне 20-летний форвард отметился голом в игре с «Нантом» (2:0), который стал для него 71-м.
Лучший бомбардир в истории клуба — Эдинсон Кавани. На счету нынешнего лидера атак команды 195 голов в 289 играх.
Стоит отметить, что «ПСЖ» — относительно молодой клуб — он был основан в 1970 году.
Полностью десятка лучших бомбардиром парижан выглядит следующим образом:
1. Эдинсон Кавани — 195 голов (289 матчей)
2. Златан Ибрагимович — 156 (180)
3. Педру Паулета — 109 (211)
4. Доминик Рокето — 100 (204)
5. Мустафа Далеб — 98 (310)
6. Франсуа М'Пеле — 95 (217)
7. Сафет Сушич — 85 (287)
8. Анхель ди Мария — 78 (201)
9. Раи — 72 (145)
10. Кильян Мбаппе — 71 (101)