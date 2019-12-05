20-летний Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Накануне 20-летний форвард отметился голом в игре с «Нантом» (2:0), который стал для него 71-м.

Лучший бомбардир в истории клуба — Эдинсон Кавани. На счету нынешнего лидера атак команды 195 голов в 289 играх.

Стоит отметить, что «ПСЖ» — относительно молодой клуб — он был основан в 1970 году.

Полностью десятка лучших бомбардиром парижан выглядит следующим образом:

1. Эдинсон Кавани — 195 голов (289 матчей)

2. Златан Ибрагимович — 156 (180)

3. Педру Паулета — 109 (211)

4. Доминик Рокето — 100 (204)

5. Мустафа Далеб — 98 (310)

6. Франсуа М'Пеле — 95 (217)

7. Сафет Сушич — 85 (287)

8. Анхель ди Мария — 78 (201)

9. Раи — 72 (145)

10. Кильян Мбаппе — 71 (101)