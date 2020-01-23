17-летний воспитанник «ПСЖ» забил 4000-й гол в истории клуба
02:27
«ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка лиги против «Реймса» забил 4000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний воспитанник Танги Куасси. Для воспитанника парижан этот мяч стал первым на профессиональном уровне.
?? ?????????? ??— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2020
Et c'est notre TITI, TANGUY KOUASSI, qui vient inscrire le 4?0?0?0?e but de l'histoire du @PSG_inside ! ?? #SDRPSG
?? #AllezParis pic.twitter.com/1Z31E6ex6h
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