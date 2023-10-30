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Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?

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Златан Ибрагимович, Луис Суарес, Мохамед Салах.
Фото «СЭ»
Обделенные легенды.

30 октября Париж примет 67-ю церемонию вручения «Золотого мяча». Премия проводится каждый год — с 1956-го, единственным исключением стал 2020-й — награду не вручили из-за пандемии коронавируса.

Ковид с вероятностью в 99,9% лишил приза Роберта Левандовски, который провел фантастический год с треблом и набрал 62 балла по системе «гол+пас». Несмотря на обидный пролет мимо «ЗМ», поляк остался на том же уровне и совсем скоро снова приблизился к победе — занял второе место в 2021-м.

Не будь у Левандовски спортивного голода, он точно вошел бы в список людей, удивительнейшим образом не попадавших в топ-3 в «Золотом мяче». Но даже без Роберта таких наберется немало. У кого-то случился один или несколько волшебных сезонов, а некоторые были стабильно прекрасны в течение всей карьеры и все равно ни разу не добрались до тройки лучших в мире.

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Уэсли Снейдер

13 лет прошло, а публика до сих пор негодует из-за «Золотого мяча» Месси 2010 года. Очень популярно мнение, что награду обязаны были отдать Снейдеру. А ее не просто не отдали — голландца даже на пьедестал не пустили!

Уэсли тогда был ключевым игроком сборной — финалиста чемпионата мира и «Интера» Моуринью, который неожиданно для многих оформил требл. По дороге к трофею Лиги чемпионов миланцы прибили «Барселону». Футболисты именно этого клуба в итоге заняли первые три места на «ЗМ» — Месси, Иньеста и Хави. Снейдер остался лишь четвертым.

Премию проводила FIFA, а голоса собирались с тренеров, капитанов национальных команд и журналистов. До бронзы голландцу не хватило всего 2% баллов, хотя, если учитывать только выбор представителей медиа, Уэсли был MVP планеты.

Это было дебютное попадание Снейдера в список номинантов, после полузащитник оказался в числе претендентов всего раз — через год стал 12-м.

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Фото Reuters

Мохамед Салах

Африканцы и «Золотой мяч» — параллельные прямые. До 1995 года вообще награждали только европейцев, потом для наглядности реформы приз сразу отдали Джорджу Веа, а дальше — 27 лет отсутствия футболистов из Африки в топ-3. Печальную традицию лишь в 2022 году прервал Садьо Мане — забрал серебро.

Непопадание Салаха в призеры в 2018-м, да и вообще никогда — отдельная боль. Летом-2017 египтянин перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» и с первой же попытки побил рекорд АПЛ по голам, а еще забил десятку в Лиге чемпионов и остановился в шаге от победы в турнире. Со сборной тоже все было супер — Мо втащил Египет на первый за 28 лет чемпионат мира.

Ну что еще нужно сделать игроку нетоповой футбольной нации, чтобы подобраться к сакральной троице? Непонятно. Результатом стало шестое место в голосовании за «ЗМ», выше расположились Модрич, Роналду, Гризманн, Мбаппе и Месси. В 2019 году «Ливерпуль» все-таки выиграл Лигу чемпионов, и это подбросило Салаха на пятую строчку «Золотого мяча». Выше Мохамед так и не забрался, зато повторил достижение в 2021-м. Впрочем, у него еще есть время.

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Килиан Мбаппе

Возможно, 30 октября француз возьмет замазку и уберет свою фамилию из этого списка, но пока она там. Килиану всего 24 года, а ощущение, будто он в топ-футболе уже лет десять. Первое попадание в шорт-лист «ЗМ» Мбаппе подарил себе в 2017 году — седьмая позиция.

Больше нападающий церемонии не пропускал. Стоит отметить, что Мбаппе ни разу не выпадал из топ-10 рейтинга. Самым провальным показателем стало девятое место в 2021 году. При этом и до троицы лучших Килиан до сих пор не доехал. После ЧМ-2018 француз был очень рядом, но немного не хватило — на 67 голосов отстал от Гризманна.

Опять же, по ощущениям, Мбаппе давно превратился в одного из главных футболистов мира. У него за спиной два финала ЧМ (в том числе победный) и звание лучшего бомбардира турнира в Катаре, огромная гора голов за «ПСЖ» и финал Лиги чемпионов. Это без учета кучи французских «чашек». Как-то странно, что у него все еще не было хотя бы бронзы «Золотого мяча». Килиану остается верить, что в этот раз третье место не убежит к Де Брюйне или Родри.

Фото Global Look Press

Серхио Рамос

Прямо сейчас это главный шок. Наверняка большинству нейтральных зрителей Рамос запомнился дико неоднозначным, но безумно важным для «Реала» и сборной Испании футболистом. Серхио дважды забивал в финале Лиги чемпионов, оформлял дубль в полуфинале, приносил Мадриду трофеи, брал ЧМ и Евро, да и просто считался элитным центрдефом. А уж значимость игрока для болельщиков клуба находится где-то за гранью нашего мира.

В 2017 году, после очередной победы в ЛЧ, защитник занял шестое место на «Золотом мяче». Даем несколько секунд — угадайте, какая рекордная строчка была у Серхио, не считая 2017-й? Правильный ответ: 19-я. Если попали, поздравляем с нечеловеческой интуицией или глубокими знаниями.

В 2014 году Рамос забил тот самый гол в финале главного клубного турнира, который перевел матч с «Атлетико» в овертайм — 23-е место на «ЗМ». Через два года Серхио снова положил в финале, снова в ворота соседей по Мадриду — вовсе остался без единого голоса. Тут вопрос даже не о топ-3, а в принципе о позициях испанца на церемонии. Ну как так-то?

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Златан Ибрагимович

Начнем с того, что на самом деле у «Золотого мяча» нет Златана, а не наоборот. Швед провел легендарную карьеру, величие которой растянулось на пару десятков лет. Об этом буквально кричит статистика «ЗМ» — Ибра десять раз номинировался на приз лучшему футболисту мира и ни разу не занимал место ниже 14-го.

Самый низкий показатель был в 2004 году, в первый заход нападающего на премию. Следующие десять лет Ибрагимович либо не претендовал на награду, либо уверенно входил в топ-10. Лучшего результата форвард достиг в 2013 году — четвертая позиция рейтинга. Роналду, Месси и Рибери провели слишком крутой сезон, догнать их было нереально.

Пальцев одной руки не хватит, чтобы сосчитать количество первоклассных команд в жизни Златана. У него 14 побед в национальных чемпионатах, пять званий лучшего бомбардира лиги, сотни голов и вечное признание толпы. Возможно, для «Золотого мяча» в этом списке не хватает Лиги чемпионов. По-другому объяснить отсутствие у шведа попаданий в тройку нельзя.

Фото Global Look Press

Андреа Пирло

Проснулся, поиграл в PlayStation и выиграл чемпионат мира — самый известный распорядок дня в футбольной истории. Через четыре с лишним месяца после победы на ЧМ Пирло с девятого места смотрел, как Каннаваро и Буффон борются за «Золотой мяч».

Это был первый раз, когда Андреа не просто попал в число кандидатов на звание лучшего в мире, а набрал какие-то очки. Впоследствии такое случится лишь трижды — в 2007-м, 2012-м и 2013-м. После афинского триумфа в финале Лиги чемпионов итальянец вскарабкался максимально высоко, стал номером пять.

Пирло был настоящим футбольным профессором, в его действиях заключалась утонченность вперемешку с высочайшим интеллектом. К сожалению для Андреа, чтобы всерьез рассчитывать на «ЗМ», игрокам подобного стиля нужно быть главнейшей звездой команды или провести хотя бы несколько месяцев на уровне Модрича конца 2020-х с учетом спада остальных соискателей.

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Луис Суарес

Формально «Золотой мяч» оказался в руках уругвайца, но только когда он вручал его Месси в 2021 году. А ведь Суарес и сам пару раз был близок если не к самому трофею, то к тройке лидеров точно. Причем в 2021-м Луис тоже находился в перечне претендентов — закончилось 17-м местом.

В течение карьеры нападающий сиял в разных местах, поэтому выдвигался на «ЗМ» из трех команд — «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико». Ближе всего к завоеванию желанной всеми статуэтки Суарес находился во время выступления за каталонцев. В 2015-м форвард замкнул первую пятерку — это ниже обоих коллег по трио «МСН». Через 11 месяцев опять оказался ну очень рядом — даже Неймара обошел, но остановился на четвертом.

Далее наступил постепенный закат — два 13-х места и 17-е в чемпионский год «Атлетико». Медийно уругваец был наименее раскачанной звездой на фоне Месси и Неймара, хотя результат давал порой эффективнее партнеров. Играть в одной команде с Лео и дважды забрать вместо него «Золотую бутсу» — чем не повод для поощрения в голосовании за «Золотой мяч»? Но эксперты почему-то считали иначе.

Трофим Гондюреев

Андреа Пирло
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Луис Суарес
Мохамед Салах
Серхио Рамос
Уэсли Снайдер
Футбол
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