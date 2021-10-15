Для них момент, когда можно расслабиться, настал.

Лишний вес — довольно распространенная проблема для футболистов, которые уходят в отпуска, а потом привозят на предсезонные сборы ненужные килограммы. Но пока ты в расцвете футбольных сил, а над тобой стоит суровый и требовательный тренер, скинуть лишний вес чуть проще. Тем более под присмотром клубного диетолога. Другое дело — окончание карьеры. Ежедневные тренировки позади, напряженно заниматься больше не надо, да и не всем сильно хочется. И годами прокачиваемые мышцы, оставшиеся без присмотра, довольно быстро заменяются жиром.

Кому из футболистов мирового уровня особенно не повезло с округлившимся животом?

Самир Насри

Известный француз, поигравший за «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Сити», в 2016 году нарушил антидопинговые правила УЕФА во время восстановления после травмы и получил длительную дисквалификацию. После нее возвращение в футбол можно охаректиризовать одним словом — «мучение». Виной тому травмы и лишний вес, которые так и не позволили Самиру стать прежним. Он окончательно завершил карьеру в начале осени. И вот в таком виде поучаствовал в недавнем благотворительном матче, дав повод собрать для него коллег с лишним весом.

До и после: Самир Насри.

Роналдо

На легендарного Зубастика под конец карьеры было больно смотреть. Лишние килограммы бразильского супербомбардира исчислялись десятками. Виной тому и серьезные проблемы со здоровьем Феномена. Потом Роналдо понял, что такой вес угрожает здоровью, и вплотную занялся тренировками. Но скорее оздоровительными, футбол был уже позади.

До и после: Роналдо.

Уэсли Снайдер

В 2019 году голландский плеймейкер, только-только закончивший карьеру, появился на трибуне одного из матчей местного чемпионата и шокировал поклонников тем, как быстро набрал лишний вес. Учитывая небольшой рост футболиста (170 см), Снайдер еще больше производил впечатление колобка.

До и после: Уэсли Снайдер.

Роналдиньо

Природа одарила бразильца не только исключительной техничностью и даром видения игры, но, к сожалению, и склонностью к лишнему весу. Проблемы начались еще в «Барселоне», а в «Милане» Ронни растолстел настолько, что заслужил свист болельщиков. Пришлось возвращаться на родину и сгонять килограммы, но надолго футболиста не хватило, и спустя некоторое время они снова вернулись.

До и после: Роналдиньо.

Тим Визе

Немецкий голкипер, большую часть карьеры проведший в «Вердере», выбивается из общего ряда. Но его история — тоже про большой вес, пусть и с другим уклоном. В 2014 году вратарь оказался никому не нужен, а ему самому уже не нужен был футбол. Вес, естественно, пошел вверх, но, как оказалось впоследствии, — не просто так. Визе захотел стать рестлером и начал прокачивать свои мышцы днями и ночами. Мечта о шоу-боях осуществилась, а сейчас Тим работает тренером и продолжает поддерживать сумасшедшую форму. При росте 193 см он весит порядка 130 килограмм. Машина.

До и после: Тим Визе.

Адриано

Можно сказать, что все бразильцы по своей натуре ленивы, поэтому все проблемы с лишним весом идут только оттуда, но на судьбу этого известного игрока повлияла смерть отца. Адриано, сделавший себе имя в «Интере» и считавшийся одним из топ-форвардов мира на тот момент, с большим трудом пережил потерю близкого человека. Помогал ему в этом крепкий алкоголь и вечеринки. В результате подобный образ жизни стал для него нормой, а футболиста банально отчисляли из клубов за всевозможные нарушения режима. Поздние попытки вернуться в серьезный футбол ожидаемо не увенчались успехом.

До и после: Адриано.

Бонус из РПЛ: Даниэл Карвальо

Один из лучших игроков в истории российского чемпионата Даниэл Карвальо блистал в составе ЦСКА как на наших полях, так и в еврокубках и получал вызовы в национальную сборную, чем привлекал внимание европейских грандов. Но до продажи в топ-клуб дело не дошло. То ли бразильцу надоел режим, то ли проявились медицинские проблемы, но в какой-то момент вес начал неумолимо расти. Настолько, что Даниэль умолял не заставлять его много бегать на тренировках. Когда контакт с армейцами подошел к концу, Карвальо уехал на родину, где потихоньку пылил в различных местных клубах.