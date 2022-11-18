Биография Луиса Суареса: от нищеты до всемирной известности

«СЭ» рассказывает подробнее о самом скандальном уругвайце в истории футбола.

История жизни Луиса Суареса — яркий пример того, как мальчишка из бедного района может добиться всемирной популярности и стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Главное — иметь мечту, упорство и талант.

Суарес родился 24 января 1987 года во втором по величине городе Уругвая, Сальто. Если не рассматривать столицу Монтевидео, то Сальто — единственный город страны, население которого превышает 100 тысяч жителей. Рост Суареса — 182 сантиметра, вес — 86 килограммов.

Детские годы и юность Луиса Суареса

Детство у известного футболиста было трудным, так как прошло в нищете. Накладывало свой отпечаток и то, что в семье было семеро детей, приходилось на всем экономить. В семь лет Луис вместе с родителями перебрался в Монтевидео, где было больше возможностей для заработка. Именно здесь Суарес со сверстниками вечерами пинал мяч. Интерес к футболу заметила мама нападающего и пристроила его в местную команду.

В 1998 году родители футболиста развелись, мальчик тяжело переживал это событие, забросил тренировки и начал употреблять алкоголь. Правда, вовремя понял, что это не его путь. Тогда и начались усердные тренировки.

Луис Суарес в детстве. Фото Соцсети

Спортивная карьера Луиса Суареса

В 17-летнем возрасте Суарес дебютировал в основе уругвайского «Насьоналя». В первом своем сезоне отличился 12 забитыми мячами и вместе с одноклубниками праздновал чемпионство. Так он привлек внимание из Европы.

Для начала Луис поиграл за голландские «Гронинген» и «Аякс». Именно здесь стал проявляться его тяжелый нрав: большое количество карточек, ссоры с одноклубниками, пререкания с главным тренером, первый укус соперника на поле. Однако это не помешало ему стать капитаном амстердамского клуба.

История с укусами продолжилась после трансфера в «Ливерпуль». В Англии Луис укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича и был дисквалифицирован на 10 игр. Но это не мешало ему зажигать — в составе красных футболист завоевал «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» клубного чемпионата мира.

Луис Суарес в «Ливерпуле». Фото Global Look Press

Успехи на поле привлекли внимание «Барселоны», которая рискнула и купила дисквалифицированного за очередной укус соперника форварда (на этот раз досталось итальянцу Кьеллини на чемпионате мира). Однако уже в первый год вместе с каталонским клубом уругваец оформил требл: выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов. В 2020-м после полученной травмы и долгого восстановления боссы приняли решение продать уругвайского футболиста.

Он продолжил свою карьеру в «Атлетико Мадрид». А через два сезона, спустя 16 лет, вернулся в свой родной «Насьональ».

Луис Суарес с Лионелем Месси в «Барселоне». Фото Global Look Press

Карьера в сборной Уругвая

Еще в «Гронингене» Луис получил свое первое приглашение в национальную команду. Правда, в товарищеской игре против Колумбии молодой футболист был удален с поля за споры с арбитром.

На ЧМ-2010 благодаря дублю Луиса в игре против Южной Кореи Уругвай вышел в четвертьфинал. А в 2011-м уругвайцы взяли Кубок Америки. В финале команда встречалась с Парагваем. Матч завершился со счетом 3:0, в активе Суареса гол и результативная передача.

На чемпионате мира-2014 Суарес вместе с национальной командой оказался в группе смерти: Италия, Англия и Коста-Рика. Суарес на этом турнире вновь укусил футболиста, на этот раз им стал защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини. Разгорелся громкий скандал с протестами болельщиков.

В 2018-м посетил Россию на очередном мундиале, однако дальше 1/4 уругвайцы не смогли пройти. Суарес принял участие во всех играх, в которых забил по голу в ворота России и Саудовской Аравии.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Суарес тоже наверняка сыграет — он попал в заявку сборной.

Луис Суарес в сборной Уругвая. Фото Reuters

Достижения Луиса Суареса

В составе «Барселоны» он становился четырежды чемпионом Испании (2015, 2016, 2018, 2019) и обладателем Кубка страны (2015, 2016, 2017, 2018), дважды брал Суперкубок Испании (2016, 2018). Также выигрывал ЛЧ (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015).

Выигрывал чемпионат Испании и вместе с «Атлетико Мадрид» в сезоне-2020/21.

Со сборной Уругвая у него пока одно достижение — победа в Кубке Америки в 2011-м.

Личные номинации:

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая: 55 голов

Лучший футболист Кубка Америки — 2011

Лучший футболист сборной Уругвая — 2010, 2011, 2012, 2016

Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов — 2009/10

Лучший игрок чемпионата Нидерландов — 2009/10

Член «команды года» по версии ПФА — 2013/14

Лучший бомбардир АПЛ — 2013/14

Лучший бомбардир ла лиги — 2015/16

Лучший ассистент ла лиги — 2015/16, 2016/17, 2017/18

Лучший бомбардир Кубка Испании — 2015/16

Луис Суарес с семьей. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Луис женат на Софи Бальби с 2009 года, хотя вместе эта пара еще с детства. Свадьба прошла в Монтевидео, так как именно здесь пара и познакомилась.

Спустя год после бракосочетания в семье появилась дочь Дельфина. В 2013-м родился их сын Бенхамин. Через пять лет в семье форварда родился третий ребенок — сын Лаутаро.