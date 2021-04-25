Шомуродов показал пример Миранчуку и Кокорину, Клопп упускает Лигу чемпионов, Холанн и Мбаппе вровень с Месси и Роналду

Главные события субботы в европейском футболе.

Италия: 4-й гол Шомуродова

«Дженоа» — «Специя» — 2:0 (Скамакка, 62. Шомуродов, 86)

Генуэзские «грифоны» — не самая яркая команда серии А, но конкуренция в линии атаки там сумасшедшая. Чего стоит нестареющий Пандев или другой опытный игрок — Дестро. Хорош и талантливый Скамакка, который открыл счет в игре со «Специей» и стал самым молодым итальянцем, который в этом сезоне забил не менее шести голов. Тем не менее, Элдор Шомуродов достойно смотрится в этой компании, и если не получает места в стартовом составе — старается зацепиться за любой шанс.

Субботняя игра показательна, ведь бывший нападающий «Ростова» во второй раз в этом сезоне отличился после выхода на замену и довел число голов в серии А до четырех. Глядя на рывок Шомуродова, который легко оторвался от имевшего фору защитника и отправил мяч в дальний верхний угол, понимаешь, как форвард хотел прервать длившуюся с 20 февраля безголевую серию. Именно так нужно переламывать ситуацию в сложнейшем итальянском чемпионате, и это пример в том числе для российских легионеров — Миранчука и Кокорина.

Англия: рекорд Салаха и победный мяч Вернера

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 1:1 (Салах, 3 — Уиллок, 90+5)

Европейская суббота довольно бодро началась на «Энфилде». Салах эффектно пробил с разворота, и его гол стал особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, начиная с 27 декабря «Ливерпуль» целых восемь туров не забивал дома в первых таймах. Во-вторых, египтянин в третий раз преодолел отметку в 20 мячей за чемпионат. Для красных это первый подобный случай с момента создания АПЛ, и это кажется удивительным, если вспомнить, что за «Ливерпуль» в разные годы играли такие бомбардиры, как Фаулер, Суарес, Оуэн и Фернандо Торрес.

Следующие полтора часа превратились для команды Юргена Клоппа в игру с огнем. Хозяева владели подавляющим преимуществом, но бездарно транжирили многочисленные моменты, а «Ньюкасл» периодически останавливал только Алиссон. Когда в концовке гол Уилсона отменили из-за попадания мяча в руку, казалось, «Ливерпуль» отделается легким испугом. Однако «сороки» все же спаслись на пятой добавленной минуте, когда арендованный у «Арсенала» Уиллок в третьем туре подряд отличился после выхода на замену.

Monday: 87' vs. Leeds



Saturday: 95' vs. Newcastle



Liverpool have conceded a late equaliser for the second time this week. pic.twitter.com/RYpDlpeNfG — Squawka Football (@Squawka) April 24, 2021

Ну а красные за неделю потеряли в концовках матчей четыре очка. С ними они имели бы твердые позиции в зоне Лиги чемпионов, тогда как теперь куда больше шансов остаться на будущий сезон без главного еврокубка. Даже Клопп не уверен, достоин ли «Ливерпуль» места в четверке. И это логично, если вспомнить, что с начала 2021 года на «Энфилде» хозяева набрали только 5 очков из 27 возможных. Среди 92 команд в четырех профессиональных дивизионах английского футбола хуже дома на этом отрезке играет только «Фулхэм» (4 очка).

«Вест Хэм» — «Челси» — 0:1 (Вернер, 43)

Когда свистопляска с Суперлигой только начиналась, и никто не понимал, чем закончится бунт футбольных толстосумов, в Англии показали, как бы на данный момент выглядела таблица АПЛ, если из нее исключить шестерку раскольников. При таком раскладе с отрывом в девять очков лидировал бы «Вест Хэм», который в реальном мире перед туром лишь по дополнительным показателям уступал «Челси» четвертое — лигочемпионское — место.

Вот только на очное противостояние с синими запала подопечным Дэвида Мойеса не хватило. По сути, интрига жила только из-за невероятного промаха Вернера, который мог удвоить счет и снять все вопросы об исходе задолго до финального свистка. Понятно, этот эпизод, будут обсуждать многие, но до этого немец не промахнулся, замыкая прострел Чилуэлла. В тот момент выяснилось, что критикуемый и не забивавший в АПЛ с 15 февраля Вернер — самый результативный игрок «Челси» в текущем сезоне. У него 11 мячей и 9 результативных передач, что особо отмечает Томас Тухель.

Balbuena got a red card after catching Chilwell with the follow through of a clearance. pic.twitter.com/yFVgWWUzVC — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2021

Но, кажется, после этой игры самой горячей темой станет не важнейший выигрыш синих, а действия арбитра. Крис Кавана посмотрел повтор после подсказки ВАР и удалил Бальбуэну, который действительно нарушил правила и попал в ногу Чилуэлла шипами. По букве закона — это красная карточка. Но как быть с духом игры и ее пониманием, которое у тех, кто пишет правила, кажется отсутствует. Парагваец был первым на мяче и, выбив его, поскользнулся. Фол по неосторожности, предупреждение — все логично, но удаление — катастрофа. И сложно спорить с Мойесом, который заметил: «Это решение, принятое человеком, который никогда не играл в футбол».

Испания: заколдованный соперник

«Реал» — «Бетис» — 0:0

«Реал» оступился в чемпионской гонке, и нельзя сказать, что случилось это там, где не ждали. Дело в том, что не пропускавший в Мадриде с 2017 года «Бетис» — единственная команда в истории, которая оставляла ворота «сухими» в трех кряду выездных матчах со сливочными (+2=1). Так что четвертая игра на ноль — особенно на фоне достойного выступления подопечных Мануэля Пеллегрини в этом сезоне — не сенсация. Зелено-белые, которым пришлось сыграть без дисквалифицированного Фекира, не пропускают в столице уже 470 минут.

Real Madrid 0-0 Real Betis

Getafe 0-0 Real Madrid



La Liga looks like a two horse race now ? pic.twitter.com/XHIsO5uFnZ — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2021

Однако усмотреть в этом систему сложно, ведь севильцев возглавляли четыре разных тренера, а ворота защищали четыре разных голкипера! Это и есть понятие неудобный соперник. Тем более было попадание Родригу в перекладину. В текущем сезоне каркас ворот спасал соперников «Реала» уже 20 раз, и в топ-5 европейских чемпионатов сливочные в рейтинге самых невезучих идут вровень с «Лионом» и «Вест Хэмом», уступая только «ПСЖ» (22). Однако утверждать, что команда Зинедина Зидана наиграла на победу, нельзя. Даже возвращение Азара не помогло, и уже в воскресенье «Атлетико» может оторваться от земляков на пять очков.

Германия: отложенное чемпионство и два рекорда Холанна

«Майнц» — «Бавария» — 2:1 (Буркардт, 3. Куайзон, 37 — Левандовски, 90+4)

В состав мюнхенцев вернулся Левандовски, которого так не хватало в Лиге чемпионов. Что еще нужно, чтобы за три тура до финиша обеспечить себе девятый подряд титул? Однако «Майнц» еще не обезопасил себя от стыковых матчей, поэтому он не только не желал проигрывать, но и к перерыву вел с перевесом в два мяча, заставив Нойера допустить результативную ошибку. Этого запаса хозяевам хватило для победы, тогда как 36-й гол Левандовски был забит слишком поздно. Теперь команда Ханси Флика станет чемпионом либо в следующем туре, либо в воскресенье, если «Лейпциг» не сумеет обыграть «Штутгарт».

Нойер, что ты творишь? ?



«Бавария» сегодня может взять Бундеслигу, но пока летит «Майнцу» 0:2. Следи за игрой на Матч! Футбол 3:https://t.co/2mBKA6Elt4 pic.twitter.com/7Rhqhhs41Z — Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д — 0:2 (Холанн, 12, 68)

Для «Боруссии», которая пытается вскочить в последний вагон уходящего в Лигу чемпионов поезда, каждый оставшийся матч равносилен финалу. А игра с прямым конкурентом «Вольфсбургом» заслуживала приставки «супер», поэтому возвращение в стартовый состав Санчо пришлось как нельзя кстати. Англичанин до сегодняшнего дня был рекордсменом бундеслиги по голам в возрастной категории U-21, но теперь впереди Холанн. Перехватив неосторожный пас Баку к собственным воротам, норвежец не оставил шансов вратарю, и в итоге довел число голов в этом сезоне до 38.

Если Холанд набирает скорость, его не остановить ???



Не веришь? Спроси у защитников «Вольфсбурга» ? pic.twitter.com/rn5aydHMZo — Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021

Казалось, жизнь «шмелям» должно серьезно осложнить удаление Беллингема, который допустил авантюрный фол в центре поля, уже имея желтую карточку. Однако «Боруссия» даже извлекла из этого пользу, и когда «волки» увлеклись наступлением, Холанн с центра поля умчался от защитников и удвоил перевес дортмундцев. Поразительно, что большую часть своих результативных ударов (16) норвежец выполнил на чужих полях, что является новым клубным рекордом.

Теперь «Боруссия» отстает от «Вольфсбурга» на два очка. Тревожный знак для «волков», которые трижды проиграли в четырех последних турах. Ну а дистанция до «Айнтрахта», который в последнем матче дня уступило в Леверкузене «Байеру» (1:3), всего один балл. Самое интересное в Германии только начинается.

Франция: Мбаппе вернул Парижу лидерство и получил травму

«Метц» — «ПСЖ» — 1:3 (Сентонз, 46 — Мбаппе, 4, 59. Икарди, 89, с пенальти)

Мбаппе и Холанн — как близнецы-братья, и француз ответил свои дублем на два мяча норвежца. Если брать только голы в национальных чемпионатах, то сейчас у двух вундеркиндов по 25 точных ударов. То есть, столько же, сколько у Месси и Криштиану Роналду. И это лишний повод вспомнить о том, что впереди у нас новое соперничество за звание лучшего футболиста мира, аналогичное растянувшемуся на полтора десятка лет королевскому противостоянию уже не молодых, но по-прежнему ярких аргентинца и португальца.

Хотя, в субботу Мбаппе думал не о собственных рекордах, а о том, что его команде нужно вернуться на первое место. Эту задачу «ПСЖ» выполнил, и у него отличные шансы остаться на первой строчке по окончании тура. Завершится он в воскресенье вечером игрой «Лиона» с «Лиллем», и потеря очков «догами» весьма вероятна. Но пока голова Маурисио Покеттино забита не матчами конкурентов, а степенью повреждения замененного в концовке Мбаппе.

Kylian Mbappe ?? limped off the field in the 87th minute with a suspected thigh injury. ?



PSG face Man City in the UCL on Wednesday. #PSG #UCL pic.twitter.com/CxoHVoC3dS — RouteOneFootball (@Route1futbol) April 24, 2021

Статистика дня:

3 мяча забил с начала года защитник «Кадиса» Кала. На этом отрезке он самый результативный игрок обороны в ла лиге.

4-й раз вышел в премьер-лигу «Уотфорд». Чаще из чемпионшипа поднимался только ранее обеспечивший себе повышение в классе «Норвич» (5).

10 первых выездных матчей в АПЛ не проигрывает с «Челси» Томас Тухель (+8=2). Еще одна встреча, и он повторит рекорд Клаудио Раньери, установленный в 2015 году с «Лестером».

28 голов забил в серии А нападающий «Кротоне» Сими, сравнявшийся с самым результативным нигерийцем в истории турнира Мартинсом.

159-й раз вышел на замену в АПЛ полузащитник «Ливерпуля» Милнер, превзошедший прежнего рекордсмена — Крауча.