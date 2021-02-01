Интервью «СЭ» дал бывший защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито.

В воскресенье очень важную для себя победу одержал «Дженоа», уверенно победивший в гостях «Кротоне» (3:0) и отдалившийся от зоны вылета. Весь матч в составе генуэзцев отыграл их капитан, экс-защитник «Зенита» Миммо Кришито. 61 минуту провел на поле бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов. Экс-капитан сине-бело-голубых был на поле одним из лучших и получил от La Gazzetta dello Sport оценку 7,0. Оценка Шомуродова — 6,0.

После игры 34-летний Кришито ответил на несколько моих вопросов.

О самочувствии и Шомуродове

— Как ваше самочувствие на фоне ноябрьской травмы и перенесенного в прошлом году ковида?

— Спасибо, уже гораздо лучше! (Смеется.) Как видите, провожу на поле немало времени, и с мотивацией у меня все в порядке! Но главное то, что наша команда в последнее время стабильно набирает очки. У меня нет никаких сомнений, что «Дженоа» сохранит место в серии А.

— Как вам Элдор Шомуродов?

— Он просто молодец! Поначалу казался стеснительным парнем, но быстро набрался нужной наглости и завоевал место в стартовом составе. Шомуродов приятно меня удивил — и своей игрой, и поведением вне поля. Это сильный и очень полезный для команды футболист, который не жалеет себя в борьбе и выполняет огромный объем работы. При этом он уже немного говорит по-итальянски. Браво!

О Миранчуке и Кокорине

— Относительно недавно вы играли против «Аталанты», за которую выступает Алексей Миранчук. Как он вам?

— Перед матчем мы с ним поздоровались. Миранчук молодец, что решил попробовать свои силы в серии А. Это талантливый игрок, я помню его по «Локомотиву». Но у него такая жесткая конкуренция в «Аталанте», что получить право стабильно выходить на поле объективно сложно.

— «Фиорентина» только что подписала Александра Кокорина. Что скажете по этому поводу?

— Я поздравил Александра с этим переходом и искренне пожелал ему удачи. Отношусь к нему с симпатией и желаю, чтобы у него во Флоренции получилось.

— Каким он запомнился вам по «Зениту»?

— Это незаурядный форвард, недаром его так хвалили и Фабио Капелло, и Роберто Манчини. И с партнерами у Кокорина, мне кажется, обычно хорошие отношения. Конечно, в «Фиорентине» ему придется сложно, потому что это его первый зарубежный опыт, но ведь он сам захотел рискнуть. Ни пуха ни пера, Александр!

— Ну а за «Зенитом» вы продолжаете следить?

— Конечно, это же мой любимый клуб в России, а Петербург — любимый город в вашей стране! Уверен, что Сергей Семак весной выиграет с «Зенитом» третий скудетто подряд. С удовольствием передаю через ваше издание привет всему «Зениту» и его болельщикам!