Рабинер — о победе Мадрида в класико (2:1).

Гол Бензема — кайф для всего мира

После роскошной игры «Реала» против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов не могу сказать, что столь же восхитительный первый тайм против «Барселоны» стал для меня большим откровением. Команда Зинедина Зидана просто подошла к апрелю в настолько классном общем состоянии, что не сказывалось даже убийственное, казалось бы, отсутствие пары центральных защитников Серхио Рамос — Рафаэль Варан.

Гол пяткой Карима Бензема — кайф для всего мира, кроме, вероятно, болельщиков «Барселоны». Пересматривать его — как слушать снова и снова лучшую песню вашей любимой группы. Комбинация, когда Федерико Вальверде попал в штангу, а потом спас Марк-Андре тер Штеген, была такой же потрясающей. Если бы королевский клуб забил еще и это — ни за что не поверю, что сине-гранатовые подняли бы голову.

Можно говорить о везении с двойным рикошетом при втором голе, но оно было компенсировано штангой в моменте с несостоявшимся третьим. Не забудем и еще об одном штрафном, когда излишне поверивший в себя после первого гола Бензема пробил намного выше. В общем, к перерыву запросто могло быть и 3:0, а уж на преимущество в два мяча «Реал» наиграл как минимум.

Пропуск мяча Гризманном можно считать голом

А вот диковатый футбол после перерыва требуется осмыслить, если это в принципе возможно. Потому что во втором тайме, который был вообще не похож на первый, обе команды могли легко забить мяча по три.

Но все-таки склоняюсь к мысли, что соперники наиграли именно на такой исход — победу «Реала» с разницей в один мяч. Потому что игра «Барселоны» после перерыва, конечно, была намного лучше, чем до, — но не настолько, как сливочные превосходили каталонцев до перерыва.

Фанатам сине-гранатовых можно сетовать на не назначенный пенальти в ворота «Реала» при счете 1:2, который скорее был, чем нет. Они же вправе рвать на головах волосы от попадания в перекладину на последней добавленной минуте. То есть ситуативно счет мог сравняться, и не раз. Но серьезного преимущества у «Барсы» на протяжении большого отрезка этого матча все же не было.

Когда счет стал 2:1, я, как, думаю, и многие, подумал о сходстве сюжетов с матчем против «Ливерпуля». Но «Барселона» дальше играла интереснее команды Юргена Клоппа. Той больше шансов вообще не дали, у парней Роналда Кумана их было море — как, впрочем, и у противоположных ворот. Исполни точно удар или пас Винисиус, когда Лука Модрич через полполя отправил его и Бензема чуть ли не «два в ноль», — все могло бы закончиться так же, как и с англичанами. Но в середине недели был день молодого быстроногого бразильца, в конце — нет.

Зато как же красиво пропустил мяч Антуан Гризманн на Оскара Мингесу при голе «Барсы»! Конечно, не так умопомрачительно, как забил Бензема, чей гол пяткой по эстетике — безусловный №1 этого класико. Но тоже очень эффектно.

И мне подумалось, что статистика, согласно которой француз забивал в первом же матче после рождения первых двух своих детей, тут тоже не совсем подвела. Этот пропуск мяча тоже можно считать голом! А для гола реального, может, французу не хватило первого тайма, который он просидел на скамейке. Да-да, мистер Куман.

Ла лига и класико измельчали

За 20 минут до конца уже месье Зидан в своем сверкающем от десятков литров пролившейся на него сверху воды плаще сделал довольно неоднозначный шаг. А именно — тройную замену, включая двух категорически ключевых фигур — Бензема и Тони Крооса (Винисиус как раз на уход с поля напрашивался). Для класико при счете 2:1 это, как мне кажется, все-таки перебор, хотя логика ясна — сберечь им силы перед ответным матчем с «Ливерпулем».

Раз победный счет удержали, то Зизу был прав? Наверное. Но легко могли и не удержать. Ведь именно после этих замен «Барса» забрала инициативу целиком. Хотя и тогда «Реал» мог забить — вспомните и выход Марселу, и срезавшийся навес Иско. На поле определенно творилось какое-то сумасшествие.

Трижды бил штрафные с опаснейших позиций Лео Месси. Дважды не перебил «стенку», в третий раз смог — но Тибо Куртуа справился с ударом без особых проблем. Не было у аргентинца в этот вечер какой-то его убийственной власти над игрой.

Когда матч в очередной раз остановился после чьей-то травмы, и кадр на мгновение остановился на Месси, мне показалось, что он дрожит, и его руки трясутся. Крупного плана не дали, и я решил было, что это обман зрения, но спустя еще пару секунд Лео побежал на скамейку менять не только промокшую от ливня насквозь футболку, но и термобелье, из-за чего даже секунд 15 матч проходил без него.

Значит, наверное, действительно дрожал, и ему было некомфортно. Факт, что привычной ему заглавной роли великий аргентинец сейчас не сыграл. И, может, этого «Барселоне» и не хватило, чтобы сравнять счет. Хотя если бы мяч влетел в сетку после этого «сухого листа» в первом тайме...

Но, повторяю, игра «Реала» до перерыва была столь могущественна, что победу он заслужил. А в ла лиге интрига закрутилась до такой степени, что закончиться все может победой любого из трех кандидатов в чемпионы.

И все же, при всей лихости происходившего на поле, одна мысль не дает покоя. Мне не первый уже раз кажется, что испанская лига в целом и класико в частности чуть измельчали. Мяч Бензема, пропуск на гол Гризманна, пасы Модрича, управление игрой Крооса, пара проходов Месси, ряд действий Вальверде и сэйвов Куртуа с тер Штегеном — все это и еще кое-что было круто, не спорю. Но общего ощущения топ-класса от происходившего — не было, хоть ты тресни. Суматохи было больше, чем величия.

Или я не прав?