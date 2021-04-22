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Крицюк взял пенальти от Жоау Мариу. А Криштиану Роналду снова испугался мяча в «стенке»

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:15
21 апреля. «Кадис» — «Реал» — 0:3. Карим Бензема. Фото Twitter
21 апреля. «Кадис» — «Реал» — 0:3. Карим Бензема. Фото Twitter
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Главные события среды в европейском футболе.

Португалия: Крицюк едва не остановил лидера

«Спортинг» — «Белененсиш» — 2:2 (Коатес, 83. Жоване Кабрал, 90+6, с пенальти — Кассиерра, 13, 54)

В португальском чемпионате борьба за титул достигла апогея. Пока «Бенфика» и «Порту» спотыкались с незавидным постоянством, молодой и задорный «Спортинг» уходил в отрыв. Однако в последних четырех турах подопечные 36-летнего Рубена Аморима выиграли только один раз (+1=3). Когда тренеру дали новый контракт до 2024 года, зелено-белые лидировали с отрывом в 12 очков, а теперь он сократился до семи.

Поражение от идущего двенадцатым «Белененсиша» могло стать настоящим ударом, и, что удивительно, «Спортинг» подвели самые опытные игроки. В начале второго тайма со знаком «минус» отличился испанский голкипер Адан, который не смог обработать передачу назад и позволил Кассиерре забить в пустые ворота. Так «львы» впервые за четыре месяца пропустили дважды в одной игре, и чудовищная ошибка Адана особенно сильно контрастировала с блестящей игрой голкипера гостей Станислава Крицюка.

Только в первом тайме хозяева нанесли рекордные для этого сезона полтора десятка ударов (5 в створ), но так и не смогли пробить бывшего вратаря «Краснодара». А эпизод в концовке первого тайма, когда Крицюк отразил пенальти в исполнении экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу, заставил говорить о призраках РПЛ в Португалии. Будем считать, что Крицюк изучил своего оппонента, ведь в первом круге именно 11-метровый Мариу принес «Спортингу» победу (2:1).

Реванш был близок, однако гости слишком сильно прижались к воротам и поплатились за это. «Спортинг» же вдохновил гол защитника Коатеса, и уже на шестой добавленной арбитром минуте Жоване Кабрал заставил соперника сыграть рукой и, в отличие от Жоау Мариу, свой пенальти забил, хотя Крицюк угадал направление удара.

Италия: выиграл только «Ювентус»

«Милан» — «Сассуоло» — 1:2 (Хакан Чалханоглу, 30 — Распадори, 77, 82)

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби оказался в числе самых яростных критиков Суперлиги и даже заявил, что в знак протеста не хочет выводить команду на игру с «Миланом». Специалиста не пугало даже возможное увольнение, однако развал амбициозного проекта заставил Де Дзерби занять привычное место на скамейке.

Будь иначе, скорее всего, не случилось бы никакого чуда на «Сан-Сиро». А так все увидели реальный протест, показавший, что избранных в футболе быть не может, и все решается только на поле. Ключевым решением Де Дзерби стал выход на замену Распадори, который двумя точными ударами фактически похоронил шансы «Милана» побороться за скудетто.

«Ювентус» — «Парма» — 3:1 (Алекс Сандру, 43, 47. де Лигт, 68 — Бругман, 25)
«Специя» — «Интер» — 1:1 (Фариас, 12 — Перишич, 39)

Но, как выяснилось, Миланом сложности незадачливых учредителей Суперлиги не ограничились. С ними справился только «Ювентус», в состав которого вернулся Криштиану Роналду. Правда, португалец скорее запомнится тем, как он испугался мяча, стоя в «стенке», и обреченная на вылет «Парма» распечатала ворота Буффона. Как не вспомнить аналогичный эпизод в Лиге чемпионов, когда Роналду отвернулся, и мяч от его пятки влетел в ворота, что обернулось катастрофой в противостоянии с «Порту»!

В атаке же все сделали защитники. Прежде всего, Алекс Сандру, который оформил первый в профессиональной карьере дубль и за один вечер забил столько же мячей, сколько за 115 предыдущих матчей в составе «Старой синьоры». Когда же цель поразил де Лигт, которому ассистировал лучший распасовщик сезона среди игроков обороны Куадрадо (9 передач), туринцам можно было записывать в таблицу три очка, не дожидаясь финального свистка.

А вот «Интер», которому тоже пришлось отыгрываться, довольствовался ничьей, так как на последних минутах гол Лукаку не засчитали из-за офсайда. Уникальность ситуации заключается в том, что «Специя» за весь матч только один раз пробила в створ. Тем не менее, второй раз подряд сыгравшая вничью команда Антонио Конте благодаря поражению «Милана» оторвалась от второго места на 10 очков.

Испания: огненный вечер Бензема

«Кадис» — «Реал» — 0:3 (Бензема, 30, с пенальти, 40. Одриосола, 33)

Если у Флорентино Переса в последние дни все плохо, то для его команды вечер среды сложился прекрасно, а Бензема снова дал повод рассуждать о роли личности в истории. Против «Хетафе» француз отыграл менее получаса, и сливочные довольствовались нулевой ничьей. Сейчас же форвард сделал результат в первом тайме, оказавшись причастным к трем взятиям ворот «Кадиса», и каждое получилось особенным с точки зрения статистики.

Во-первых, после ухода Роналду именно Бензема стал штатным пенальтистом и реализовал свои первые 11 подходов к «точке», повторив достижение Фернандо Йерро. Во-вторых, француз забивал всем командам ла лиги, с которыми встречался. «Кадис» стал 35-й жертвой, и это копия клубного рекорда за авторством Рауля. В-третьих, Бензема помог отличиться забивающему по большим праздникам Одриосоле. Для героя вечера это 88-й голевой пас, что позволило ему обойти Роналду по голевым передачам в XXI веке.

Параллели с Криштиану, в тени которого находился Бензема, неизбежны. Тем более есть еще голы головой. У француза их теперь 32, и половина забиты после ухода португальца в «Ювентус». Наконец, Бензема третий сезон подряд только в чемпионате Испании отличился большее двадцати раз. Если брать топ-5 европейских чемпионатов, то такие же показатели только у Месси, Роналду и Левандовски, поэтому все сложнее спорить с Зинедином Зиданом, который называет Бензема лучшим нападающим в истории французского футбола.

Англия: победа без Моуринью и гол на 20-й секунде

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 2:1 (Бэйл, 60. Сон Хын Мин, 90, с пенальти — Ингс, 30)

Британские фанаты продолжают протестовать. Накануне они воевали с Суперлигой. Теперь — с владельцами клубов-раскольников. Около арены «Тоттенхэма» было множество болельщиков, требовавших ухода из клуба Дэниэла Леви. Извинения председателя совета директоров «шпор» принципиально ничего не меняли.

Между тем, лондонцы вошли в историю АПЛ, так как после увольнения Жозе Моуринью доверили руководство командой тренеру молодежной команды Райану Мэйсону. В 29 лет и 313 дней он стал самым молодым тренером в истории турнира, и это — настоящая английская мечта. Мэйсон с детства болел за «Тоттенхэм», обучался в академии клуба и провел два сезона под началом Маурисио Покеттино.

В 26 лет, когда он выступал за «Халл», его карьеру в игре с «Челси» оборвала тяжелая травма головы. Если бы Мэйсон сумел вернуться на поле, он мог бы сыграть под руководством Леонида Слуцкого. Но риск был слишком велик, и два года назад после окончания тренерских курсов молодой специалист начал работу с юношами «шпор». Правда, первый тайм с основой «Тоттенхэма» Мэйсону не слишком удался. Хозяева ни разу не пробили в створ и получили гол от Ингса, который с момента перехода в «Саутгемптон» огорчил лондонцев уже шесть раз.

Однако в перерыве тренер-дебютант сумел кардинально изменить игру, и равновесие восстановил красивейший обводящий удар Бэйла. Валлиец, кстати, старше своего нового тренера, но такое в истории «Тоттенхэма» уже случалось. Например, девять лет назад, когда 35-летний Галлас отличился под началом Андре Виллаш-Боаша, который был на два месяца моложе французского защитника.

Концовка же прошла под знаком ВАР и Сон Хын Мина. Сначала его гол отменили из-за офсайда Лукаса Моуры, а потом кореец с пенальти все же забил свой 15-й мяч в текущем чемпионате и привел в восторг наблюдавшего за матчем с трибуны Кейна. Парадокс: под началом Жозе Моуринью «шпоры» четырнадцать раз уступали к перерыву, но выиграли только один раз, а Мэйсону это удалось с первой же попытки.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2 (Макгинн, 1 — Фоден, 22. Родри, 40)

Дебют игры в Бирмингеме получился шокирующим для Хосепа Гвардьолы, ведь его команда пропустила уже на 21-й секунде. Это, правда, не рекорд, ведь в 2003-м Алан Ширер отправил мяч в ворота «Сити», когда секундомер отсчитал от стартового свистка десять делений. Но главное, что в этом сезоне «горожане» ни разу не выигрывали, пропустив первыми. Удивительно для будущего чемпиона, однако в пяти подобных случаях было две ничьих и три поражения.

Впрочем, все серии когда-либо заканчиваются. В этот раз игру перевернул гол отличившегося в третьем матче подряд Фодена, после чего Родри наказал вратаря «Виллы» Мартинеса за ошибку на выходе. «Астон Вилла» получила шанс, когда арбитр изучил запись нарушения Стоунза, и поменял желтую карточку на красную. Только первое за 182 матча в АПЛ удаление ярко играющего в этом сезоне защитника ничего не поменяло, так как вскоре после начала второго тайма Кэш ухитрился получить два предупреждения, а в равных составах проблем у лидера не возникло.

Германия: Холанн не забил пенальти, у Санчо 100-я игра

«Боруссия» Д — «Унион» — 2:0 (Ройс, 27. Рафаэл Геррейру, 88)

Накануне в бундеслиге приказали долго жить даже намеки на чемпионскую интригу. После того как «Лейпциг» неожиданно проиграл в Кельне, «Бавария» оторвалась от «быков» на десять очков. Так что самым интересным остается вопрос попадания дортмундской «Боруссии» в Лигу чемпионов. Сейчас «шмели» отстают от победившего накануне «Айнтрахта» на четыре очка, а от «Вольфсбурга» — на пять.

Для дистанции в четыре тура это довольно много. Что касается сегодняшней игры, то внимания заслуживают два момента. Во-первых, Холанн не реализовал пенальти, но на добивании отличился Ройс. Во-вторых, на поле наконец-то вернулся не игравший со 2 марта Санчо, и это совпало с персональным юбилеем игрока. В 21 год и 27 дней англичанин стал самым молодым иностранцем, проведшим 100 матчей в бундеслиге.

Франция: гол Неймара, рабона Ди Марии

«ПСЖ» — «Анже» — 5:0 (Икарди, 9, 68, 90. Мансо, 23, в свои ворота. Неймар, 65)

Кубок Франции — едва ли не лучший турнир для демонстрации принципа «Футбол для всех». Накануне в полуфинал вышел представляющий четвертый дивизион «Рюмиьи-Вальер», а другая любительская команда — «Кане-Русийон» — едва не выбила «Монпелье». Теперь же еще один шаг к трофею сделал самый богатый клуб Франции.

Против «Анже» в стартовый состав «ПСЖ» не попал Мбаппе, зато там были Икарди и Неймар, чья игра позволила избежать нервотрепки образца последнего тура лиги 1. Бразилец в итоге забил первый мяч с 31 января. Икарди же не делал хет-триков с января прошлого года. И, конечно, нельзя не отметить эффектную голевую передачу Икарди, которую Ди Мария сделал рабоной.

Статистика дня

1-м македонцем с сотней голов в лигах топ-5 стал нападающий «Дженоа» Пандев.

3-м после Хюнтелара и Макая голландцем, забившим 20 мячей в одном сезоне бундеслиги, стал нападающий «Вольфсбурга» Вегхорст.

10 гостевых побед в одном чемпионате — повторение рекорда «Севильи» .

24 мяча пропустил голкипер «Галатасарая» Муслера в матчах с «Трабзонспором». Это самый неудобный соперник уругвайца.

188 матчей ла лиги подряд не пропускает нападающий «Атлетика» Вильямс. Он сравнялся с Арконадой, а рекордом владеет Ларраньяга (202).

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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