Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: победа с горчинкой

«Лидс» — «Ливерпуль» — 0:3 (Салах, 20. Фабиньо, 50. Мане, 90+2)

В прошлом сезоне команды Марсело Бьельсы и Юргена Клоппа выдали два нескучных матча с развязками на последних минутах. На «Энфилде» гости трижды отыгрывались, но «Ливерпуль» вырвал победу благодаря пенальти (4:3). На своем поле уже «Лидс» ушел от поражения на последних минутах. Теперь — в анонсах новой игры — чаще всего встречалась фамилия Салаха. От египтянина ждали 100-го гола в АПЛ, и он не подвел, откликнувшись на привычно идеальный прострел Александра-Арнольда. Так Салах вошел в клуб избранных, став тридцатым футболистом в истории турнира с трехзначным количеством мячей и добравшись до гроссмейстерской отметки за 161 матч. Быстрее него это сделали только Алан Ширер (124 игры), Харри Кейн (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).

Игра же, начавшись с опаснейшего удара Родриго, в дебюте проходила по сценарию «Лидса». Прессинг хозяев создавал гостям очевидные проблемы, только «Ливерпуль» довольно быстро подстроился под соперника, а после гола вполне мог завершить первый тайм с крупным счетом. Забили же гости только после перерыва, когда ван Дейк выполнил результативную скидку на Фабиньо. Красные и так с начала прошлого сезона забили после угловых больше, чем любая команда лиги (13 мячей), а с голландцем станут еще опаснее.

Нарушила же ливерпульскую идиллию травма Эллиота. 18-летний футболист после аренды в чемпионшипе вернулся в родной клуб возмужавшим, и начал сезон в качестве твердого игрока основы. Теперь же непонятно, когда полузащитник сможет вернуться на поле. После жуткого подката сзади в исполнении Стрейка на поле мгновенно ринулись врачи, на Юргене Клоппе не было лица, а режиссер трансляции переключил камеру, чтобы не нервировать зрителей.

Пока медики оказывали Эллиоту первую помощь, арбитр показал игроку «Лидса» красную карточку, а потом можно было увидеть, как зрители аплодисментами провожают покидавшего поле на носилках футболиста «Ливерпуля». Он ответил трибунам тем же, а потом — по пути в госпиталь в карете «Скорой помощи» — поблагодарил всех за поддержку в сторис Instagram. Но настроение всем случившееся испортило, и даже третий гол в исполнении нанесшего в этот вечер целых десять ударов Мане стал слабым утешением. Клопп после финального свистка сообщил, что у Эллиота перелом лодыжки и пообещал поддержать своего подопечного.

И все же закончим позитивом, который дарит всем Салах. После финального свистка Мо не оставил себе на память футболку, а презентовал ее юному болельщику.

Испания: травма Черышева и невероятный Бензема

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2 (Рауль де Томас, 40 — Феррейра-Карраско, 79. Лемар, 90+9)

Возвращение на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду затмило все. Между тем в ла лиге состоялся свой камбэк, но все-таки Гризманн — при все к нему уважении — не сопоставим с португальцем по масштабу личности. Да и повторная премьера в футболке «Атлетико» после паузы в 848 дней французу не сказать чтобы удалась. Когда француза на 58-й минуте поменяли на наконец-то восстановившегося после травмы Жоау Феликса, мадридцы уступали в счете и перевернули игру уже без французской звезды.

Команде Диего Симеоне в принципе тяжело даются гостевые матчи с «Эспаньолом», и воскресная игра не стала исключением. Учитывая количество и качество моментов у ворот Облака, сложно было поверить, что «попугаи» в этом сезоне еще не забивали, а их начавшаяся еще до вылета в сегунду сухая серия растянулась на восемь туров и 437 дней. Долгожданную точку в ней поставил коварный удар головой в исполнении Рауля де Томаса.

Ответный же гол «Атлетико» в первом случае не засчитали. Арбитр сам пошел смотреть повтор и, видимо, посчитал, что находившийся в офсайде Луис Суарес хоть и не коснулся долетевшего до Лемара мяча, активно участвовал в эпизоде, стянув на себя внимание защитника и вратаря. В конце концов, все решили замены Симеоне и персонально Феррейра-Карраско. Сначала уже потерявший мяч бельгиец пошел в отбор и сравнял счет ударом с острого угла, а на девятой добавленной минуте его пас пяткой помог вырваться на ударную позицию все же забившему по правилам Лемару. Секундомер в этот момент показывал 98:55, и француз стал автором самого позднего победного гола за всю историю ла лиги.

HIGHLIGHTS | Lemar steals the show on @AntoGriezmann's return with 99th minute winner! ?



? #EspanyolAtleti pic.twitter.com/bxItVL5uy3 — LaLiga English (@LaLigaEN) September 12, 2021

«Осасуна» — «Валенсия» — 1:4 (Монкайола, 8 — Гомес, 26. Аридане, 50, в свои ворота. Гонсалу Гедеш, 55. Альдерете, 73)

Дебют этой игры получился насыщенным. Для начала ВАР помог арбитру исправить ошибку и отменить пенальти в ворота «летучих мышей», так как игрок «Осасуны» сам попал по ноге Гильямону. Но это только раззадорило хозяев, и они практически мгновенно открыли счет. Однако «Валенсия» с приходом Хосе Бордаласа снова стала крепкой и неуступчивой командой, а ее лидер Солер после яркого дебюта в сборной отличился и в этой игре, вырезав справа голевой пас на Гомеса. Во втором же тайме игру сделал поймавший вдохновение Гонсалу Гедеш.

Денис Черышев снова был заметной фигурой, создав момент для Гедеша и приняв участие еще в нескольких интересных атаках. Этот сезон для российского полузащитника в целом складывался удачно. Он стабильно выходил в стартовом составе, и если его меняли, то в худшем случае на последних минутах. Тем обиднее новая травма футболиста. В добавленное к первому тайму время Черышев остался на газоне в центре поля. Подбежавшему к нему арбитру, а потом и медикам он показывал на колено. И хотя поле Денис покидал самостоятельно, последовала мгновенная замена.

«Реал» — «Сельта» — 5:2 (Бензема, 24, 46, 87, с пенальти. Винисиус Жуниор, 54. Камавинга, 72 — Санти Мина, 4. Серви, 31)

Сливочные вернулись на «Сантьяго Бернабеу» спустя 560 дней, и галисийцы казались максимально комфортным соперником для мадридского праздника. Во-первых, аутсайдер в первых двух турах не нанес ни одного удара в створ ворот. Во-вторых, «Реал» не проигрывал «Сельте» с 2014 года, когда Карло Анчелотти дорабатывал свой первый цикл в «королевском» клубе.

Но что-то пошло не так, и уже на 4-й минуте Санти Мина воспользовался коллективным безумием обороны хозяев. Забавно, но он же в феврале 2020 года забил последний гостевой гол на закрывавшемся на реконструкцию стадионе. А когда показалось, что сравнявший счет Бензема поставил выскочек на место, Серви снова унизил защиту «Реала». Аргентинец добил мяч в сетку после того, как его же удар пяткой пришелся в штангу.

И все же на второй тайм «Реал» из раздевалки буквально вырвался, и Бензема идеально пробил головой с подачи Гутьерреса. А потом француз еще и выдал пас под рывок Винисиуса Жуниора, который в этом сезоне поражает невероятным для себя хладнокровием. В этот раз в нагрузку к своему четвертому голу бразилец получил предупреждение, так как в порыве эмоций забыл о всех ограничениях и запрыгнул в сектор в объятия счастливых болельщиков.

На десерт же Мадрид получил два лакомства. Премьеру Камавинга, которую новичок на шестой минуте пребывания на поле отметился результативным добиванием после соло Модрича, и хет-триком Бензема. Он становится лучше с каждым годом — у француза 5 мячей и 4 передачи в четырех турах, а также место в десятке лучших снайперов в истории ла лиги со 197 точным ударами. И главное: «Реал» — лидер чемпионата.

Италия: «Милан» и «Рома» догнали «Наполи»

«Сампдория» — «Интер» — 2:2 (Йосида, 33. Ауджелло, 47 — Димарко, 18. Лаутаро Мартинес, 44)

Сразу пять команд начали сезон с двух побед. «Наполи» накануне выиграл в третий раз, а первым оступился чемпион. В Генуе, где находящийся в отличной форме Барелла отметился результативной передачей в третьем матче подряд, миланцы дважды вели в счете. Приятно удивил голом со штрафного Димарко, прилично выросший во время аренды в «Вероне». Только этого оказалось мало, и показавшая характер «Сампдория» подпортила юбилей Симоне Индзаги, который проводил 200-й матч в качестве главного тренера в серии А.

«Милан» — «Лацио» — 2:0 (Рафаэл Леау, 45. Ибрагимович, 67)

В крайне напряженной игре на «Сан-Сиро» лучшим отрезком первого тайма стала его концовка. Сначала протащивший мяч по центру Рафаэл Леау обыгрался с Ребичем и открыл счет, а потом после вмешательства ВАР «россонери» получили право на пенальти. Заработавший его Кессье фактически мог сделать игру, однако с «точки» отправил мяч в перекладину.

Хотя какой смысл был переживать за исход игры, если на скамейке сидел рвавшийся в бой Ибрагимович? Завершив четырехмесячное восстановление после травмы, Златан информационно подготовил свое возвращение рассуждениями о Месси, Криштиану Роналду и «Золотом мяче». В интервью France Football швед заметил, что по игровым качествам он не хуже двух гениев, хотя, в отличие от них, не выиграл Лигу чемпионов.

ЗЛАААААТАН! Король вернулся ?



Ибра впервые вышел на поле с мая и сразу же забил, даже не успев завязать шнурки ??



ВЕЛИКИЙ! pic.twitter.com/ROmHyM0vVn — Матч ТВ (@MatchTV) September 12, 2021

«Не хватает ли мне «Золотого мяча»? Нет, это «Золотому мячу» не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но не считаю уместным сравнивать игроков друг с другом», — заявил Ибра, а в воскресенье вернулся на поле и спустя семь минут отправил мяч в сетку с передачи героя вечера Ребича.

Для Златана начался отсчет голов в 26-м национальном чемпионате, первым из которых стал турнир шведской лиги-1999. А еще он будет переписывать историю серии А, уже сейчас став автором самого пожилого легионерского гола в 39 лет и 344 дня и отобрав звание рекордсмена у бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша.

? Где Златан, там жарко. В концовке матча на поле началась заварушка ?



До массовой драки не дошло, но Сарри схватил красную ? pic.twitter.com/Czvj4QFP4t — Матч ТВ (@MatchTV) September 12, 2021

И, конечно, Ибрагимович не был бы самим собой, если бы в концовке не спровоцировал небольшую стычку, когда поставил на место жестко сыгравшего против него Лукаса Лейву. Вишенкой на торте этого конфликта стала красная карточка для главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри.

«Рома» — «Сассуоло» — 2:1 (Кристанте, 37.Эль-Шаарави, 90+1 — Джуричич, 57)

1000-й матч в тренерской карьере Жозе Моуринью сам по себе не мог быть рядовым событием. И будем считать, что подарком Особенному стал первый в игре гол, который вполне соответствовал прозвищу португальца. В ситуации, когда девять человек из десяти выберут подачу в штрафную, Пеллегрини выдал гениальную передачу рванувшему за спины защитникам Кристанте.

? Хитрец Жозе придумал крутейшую заготовку. «Рома» удивила розыгрышем штрафного. И самое главное — всё сработало ? pic.twitter.com/U6AZ8Y2kfZ — Матч ТВ (@MatchTV) September 12, 2021

Однако «Сассуоло» не согласился с ролью гостя на чужом празднике, и эта команда хороша даже после ухода в «Шахтер» Роберто де Дзерби. Если в первом тайме гол черно-зеленых отменили из-за офсайда, то в начале второго Джуричич подстроился под передачу Берарди. После этого соперники ввязались в по-хорошему безумный обмен атаками, в концовке которых были попадания в штангу, выносы мяча с ленточки, остановленные Руем Патрисиу выходы один на один и промахи из убойных позиций.

А какой получилась развязка! «Олимпико» и юбиляр Моуриньо синхронно сошли с ума, когда вышедший на замену Шомуродов в добавленное время сбросил мяч под удар попавшему в «девятку» Эль-Шаарави. Напоследок одержавшему 639-ю победу в карьере португальцу пришлось понервничать, однако второй гол гостей отменили из-за офсайда Скамакки.

Кроме игры стоит отметить и очередную социальную инициативу «Ромы». На воскресный матч «волки» вышли в футболках с логотипом Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Потом их выставят на аукцион, а все вырученные средства будут направлены в фонд помощи народу Афганистана.

Статистика дня

0 пропущенных мячей в чемпионатах топ-5 на данный момент только у французской «Ниццы».

1-й командой, чьи ворота «Атлетико» поразил в ла лиге 300 раз, стал «Эспаньол».

2-й сезон подряд начинается для «Милана» с трех побед, и это первый подобный случай за все время выступлений красно-черных в серии А.

4 гола в четырех турах ла лиги забил нападающий «Реал Сосьедад» Ойярсабаль.

236 матчей за «Сельту» провел в ла лиге Яго Аспас. Форвард вышел на второе место, обойдя Александра Мостового, и уступает только своему нынешнему одноклубнику Уго Мальо, на счету которого 264 игры.