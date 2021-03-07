«МЮ» остановил победную серию «Сити» на отметке в 21 матч. Помогли агрессия и быстрый пенальти

Впервые с середины декабря команда Пепа Гвардьолы не смогла победить

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 2 — с пенальти (0:1). Шоу, 50 (0:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Жоау Канселу (Уокер, 65), Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус (Фоуден, 71).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Уильямс, 90+3), Мактоминэй, Марсьяль (Матич, 88), Рэшфорд (Гринвуд, 73), Джеймс.

Предупреждения: Магуайр, 32. Шоу, 58. Хендерсон, 60.

Судья: Тэйлор.

7 марта. Манчестер. Стадион «Этихад».

Нули «Юнайтед»

Перед игрой Пепа Гвардьолу спросили на пресс-конференции о сильных качествах «МЮ». Главный тренер «Сити» сначала зачем-то перечислял имена футболистов соперника, а затем вздохнул и развел руками: «Это «Манчестер Юнайтед»!»

Забавно наблюдать за тем, как меняется расстановка сил в Англии. Еще 10-15 лет назад было немыслимо представить, как тренер «Манчестер Сити» объясняет журналистам, чем силен «Юнайтед». Все было ясно по умолчанию: там — чемпионы и звезды, тут — середняки. Но сейчас все иначе: «МЮ», даже находясь на втором месте в премьер-лиге, считается аутсайдером дерби. Еще бы, ведь «горожане» к игре подошли с 21-матчевой победной серией и 14-очковым отрывом от соседей.

Но сомнения в результате были. «Сити» в последнее время стал выдыхаться: две последние победы (над «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном») лидеры чемпионата одержали с трудом, а «Юнайтед» разучился проигрывать в гостях и пропускать. Правда, и с голами у команды Уле Гуннара Сульшера стало туго, и в Англии уже стали откровенно смеяться над штампованными нулевыми ничьими «МЮ».

Агрессия Сульшера

Можно было ожидать 0:0 и в дерби, тем более что в матче первого круга соперники не забили друг другу, а сам матч стал одним из самых тоскливых за последние несколько лет. Но все сломал Габриэл Жезус, который «привез» 11-метровый уже на 2-й минуте. Шутки про любовь судей к «МЮ», «Бруну Пенандеша» и «ВАРчестер Юнайтед» — тренд сезона, но тут все справедливо: и фол, и гол Бруну Фернандеша без фирменного подпрыгивания перед ударом.

Them: Bruno doesn't do it in the big games



Bruno: pic.twitter.com/VHXcjBSkxH — Manchester United (@ManUtd) March 7, 2021

Жезус вообще не должен был преследовать Марсьяля — просто мгновениями ранее бразилец потерял мяч на своей половине поля и решил исправиться. Как выяснилось позже, этот эпизод оказался ключевым. Но нужно отметить и необычную агрессию «Юнайтед» в первые минуты встречи — мощнейший прессинг на чужой половине поля привел и к первому голу, и еще к паре опасных моментов. «Сити» явно был к этому не готов.

Если Сульшер удивил Гвардьолу остервенелым прессингом на первых минутах и высокой линией обороны, то у «Сити» все было предсказуемо: уже никого не смутить гибридной ролью Жоау Канселу, схемой 3-1-3-3 при владении мячом и растягиванием защиты соперника. Все это мы видели и сейчас. Разница в том, что в предыдущих матчах это работала, а тут — нет.

Забытое чувство

Однако все дело точно не в одной тактике. Основная причина поражения «Сити» кроется в психологии. Даже лучшие футболисты и лучший тренер мира не могут побеждать вечно, а победная серия сильно давит на любого. «Сити» просто забыл, каково это — проигрывать. Последний раз до гола Фернандеша «горожане» уступали в счете по ходу матча АПЛ аж в ноябре — тогда их победил «Тоттенхэм» (2:0). На тренировках можно отрабатывать любые ситуации, доводить действия до автоматизма, но выдрессировать победный дух невозможно — ты все равно когда-нибудь проиграешь.

This is the first time #ManCity have been behind in a #PL game since November. ?? via @Squawka — City Xtra (@City_Xtra) March 7, 2021

Конечно, повлияло и невезение. В конце первого тайма Габриэлу Жезусу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Махреза, а сразу после перерыва Родри попал в крестовину. К тому времени «МЮ» пока еще вел в один мяч, и игру можно было спасти и даже перевернуть. Но вместо этого Шоу наудачу пробил и сделал счет 2:0. Он и остался на табло до финального свистка.

«Сити» к концу игры будто бы выдохся. Было странно наблюдать за тем, как команда почти без движения перекатывает мяч на своей половине поля. Процент владения команда Гвардьолы показала огромный, по числу ударов тоже разгромила оппонента. Но дерби — за «Юнайтед».

Победная серия «Сити» во всех турнирах остановилась на числе 21. Но это не так плохо для лидера: теперь на него больше не будет давить груз команды, которая должна все сметать на своем пути, и легче будет в дальнейшем. Чемпионский титул от «Сити» все равно никуда не уползет, а для задач в Лиге чемпионов еще нужно сохранить нервы, эмоции и силы.