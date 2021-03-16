В топ-лигах Европы американцев в четыре раза больше, чем россиян. Откуда они все взялись?

Маккенни, Дест, Пулишич — это только верхушка айсберга.

Канадец из «Баварии» Альфонсо Дэвис в свои 20 лет является самым дорогим левым защитником мира наравне с выступающим за «Ливерпуль» Эндрю Робертсоном — популярный сайт Transfermarkt оценивает их в 75 миллионов евро.

«Челси» два года назад заплатил дортмундской «Боруссии» 64 миллиона евро за американского вингера Кристиана Пулишича.

Уэстон Маккенни в этом сезоне зажигает в «Ювентусе» — недавно туринцы активировали опцию выкупа полузащитника у «Шальке» за 18,5 миллиона евро, плюс еще 6,5 миллиона немцы могут получить в виде бонусов.

Сержиньо Дест — основной правый защитник «Барселоны».

Джованни Рейна («Боруссия» Д) и Джонатан Дэвид («Лилль») незаменимы в своих клубах.

И это только самые яркие примеры — список можно продолжать, копнув чуть глубже. Даже если оставить за скобками нескольких ребят из бундеслиги, которые родились и выросли в Германии (чаще всего в семьях военнослужащих), впору говорить о самой настоящей экспансии игроков из Северной Америки. Их уже куда больше, чем россиян. Откуда взялась такая россыпь талантов в виде спорта, который за океаном до сих пор называют соккером?

Альфонсо Дэвис. Фото Reuters

Инвестиции в академии

У клубов МЛС (Major League Soccer, главная футбольная лига США и Канады), согласно данным официального сайта, академии существуют с 2007 года. Затраты на них растут ежегодно и в 2019 году составили более 70 миллионов долларов. Для сравнения, клубы РПЛ, согласно отчету на сайте РФС, за тот же год вложили в академии 38 миллионов евро (примерно 45 миллионов долларов). Половина этой суммы была потрачена «Краснодаром» (11,4 миллиона евро) и «Зенитом» (8 миллионов евро).

С мая 2020 года в структуру лиги вошли 64 академии, которые не принадлежат ни одному из клубов MЛС. Теперь программа по развитию североамериканского футбола включает в себя 94 школы. Например, полузащитник Рейна, перед тем как уехать в Германию, выступал за академию «Нью-Йорк Сити», Пулишич прошел через «ПА Классикс». Инвестирование в программу по развитию молодежи и удачные примеры прошлых лет должны служить хорошей мотивацией для юных футболистов.

Благодаря истории Маккенни возросла и мотивация клубов к продаже игроков в Европу. В 2016 году полузащитник отказался подписать контракт со взрослой командой «Далласа» и на правах свободного агента перешел в «Шальке». Согласно правилам ФИФА о трансферах «Даллас» должен был бы получить около 250 тысяч долларов за воспитание Маккенни, поскольку он семь лет провел в академии клуба.

Но не получил ни цента, поскольку МЛС объявила о переходе на правила ФИФА о трансферах лишь в апреле 2019 года. Теперь клубы, вырастившие футболиста, перешедшего в иностранный клуб, будут получать часть от 5% от стоимости трансфера, которые должны поступить на счета всех команд, воспитавших игрока. Таким образом, по данным ESPN, «Даллас» за переход Маккени из «Шальке» в «Ювентус» получит примерно 600 тысяч долларов.

Уэстон Маккенни. Фото AFP

Лимит на легионеров

Как и во многих лигах по всему миру, в МЛС существует ограничение на количество легионеров. В 2008 году каждый из клубов мог заявить до восьми иностранцев. В 2020 году правила поменялись: на 26 команд выделено 208 слотов для легионеров. Эти слоты можно обменивать на другие активы (футболистов, выборы на драфте МЛС), поэтому в одной команде может оказаться десять иностранцев, а в другой только пять.

Однако ограничения не настолько жесткие, как может показаться. Под термином «легионер» понимаются иностранцы, не имеющие вида на жительства в США или Канаде, а в канадских клубах американцы не считаются легионерами. Яркий пример — чемпион 2020 года «Коламбус Крю». В его составе сейчас 12 иностранцев, но легионерами считаются лишь пятеро из них.

Дополнительные программы развития

МЛС охотно запускает дополнительные программы по развитию игроков, сотрудничая в том числе с крупными брендами. Один из самых известных примеров — generation adidas. Программа позволяет лиге подписывать контракты с игроками академий и юношеских сборных США. Позже ребята подписывают контракты уже с клубами МЛС. Лига сама выбирает момент, когда футболисты становятся выпускниками программы, обычно это 1-2 года с момента подписания контракта. Кроме того, участники также могут получить стипендию, чтобы получить или закончить высшее образование.

Из известных американских футболистов выпускниками программы были бывший вратарь «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Тим Хоуард и полузащитник «Тоттенхэма» и «Фулхэма» Клинт Дэмпси.

Сейчас же ее лицом можно назвать полузащитника «Манчестер Сити» Джека Харрисона, который проводит уже третий год в аренде в «Лидсе». В нынешнем сезоне 24-летний англичанин забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в АПЛ. Харрисон начинал заниматься футболом в школе «Манчестер Юнайтед», однако, когда ему было 14 лет, семья переехала в США. Программа позволила парню продолжать тренировки и попасть в «Нью-Йорк Сити» — а оттуда уже в братский «Манчестер Сити».

«Коламбус Крю». Фото USA Today Sports

Потолок зарплат

Как и в других североамериканских лигах, в МЛС есть потолок зарплат. Ограничения не позволяют создавать суперклубы наподобие «ПСЖ» и «Манчестер Сити» только с помощью финансовых вливаний владельцев. Потолок для основного состава (это 20 человек) — 4,9 миллиона долларов. Максимальная зарплата игрока взрослого состава — 612 500 долларов, а минимальная — 81 375 долларов.

Но разве пошел бы тот же Гонсало Игуаин на такие деньги в МЛС? При всем уважении к Дэвиду Бэкхему (владельцу «Интер Майами», где выступает аргентинец) — нет. Однако каждый клуб может выбрать трех футболистов, которые не будут подпадать под потолок зарплат. За каждого из них нужно заплатить лиге штраф в размере максимальной зарплаты игрока взрослого состава, то есть 612 500 долларов. Игуаин, к слову, получает в «Интер Майами» порядка 7 миллионов долларов.

Лига очень пристально следит за соблюдением правил и недавно даже начала расследование в отношении одноклубника Игуаина по «Ювентусу» и тому же «Интер Майами» Блеза Матюиди. Дело в том, что француз подписан не в качестве одного из трех выведенных из-под потолка футболистов, и это вызвало подозрения у представителей МЛС.

По официальным данным, «Интер Майами» пользуется TAM (Targeted Allocation Money, или целевыми средствами) для увеличения зарплаты Матюиди. В 2020 году TAM составлял 2,8 миллиона долларов на команду. «Интер Майами» платит один миллион из этих средств 34-летнему полузащитнику, и его официальная зарплата — 1 612 500 долларов, во что руководство лиги не верит. В МЛС считают, что «Интер Майами» доплачивает французу через посредника.

Как проводить Матчи звезд, в Америке прекрасно знают. Фото USA Today Sports

Матч звезд MLS

МЛС позаимствовала у главных спортивных лиг Северной Америки не только потолок зарплат, но и идею проведения Матча звезд. Формат менялся несколько раз: были противостояния сборных «Запада» и «Востока», сборной звезд США и звезд мира, а с 2005 года лучшие футболисты МЛС играют против европейского топ-клуба.

Понятно, что победы команды звезд МЛС над «Челси» (1:0 в 2006 году и 3:2 в 2012-м), «Баварией» (2:1 в 2014-м) и «Тоттенхэмом» (2:1 в 2015-м) не говорят о силе североамериканской лиги. Однако такие игры позволяют показать европейцам молодых и перспективных ребят. К примеру, защитник «Баварии» Дэвис и опорник «Лейпцига» Тайлер Адамс в 2018 году были в составе сборной звезд МЛС в матче против «Ювентуса». Получается вполне себе неплохая витрина для североамерианской молодежи.

Расширение МЛС

МЛС расширяется практически ежегодно. В первом сезоне в 1996 году участвовало десять команд. В 2021 году к лиге присоединился ФК «Остин» — техасцы стали 27-й командой в лиге. Также подтверждены заходы ФК «Шарлотт» в 2022 году и «Сент-Луис Сити» в 2023 году. Инвесторов не останавливают даже заоблачные вступительные платежи, которые увеличиваются с каждым годом. Владелец «Остина» заплатил 150 миллионов долларов, «Шарлотт» и «Сент-Луис Сити» — по 200 миллионов, а 30-я команда в лиге (на место целых 6 (!) претендентов) обогатит МЛС на 325 миллионов.

Новые команды получают право на проведения драфта расширения, с помощью которого они могут взять нескольких игроков из других команд. С 2016 года новые клубы берут на драфте расширения по пять футболистов. Каждая команда самостоятельно составляет список из игроков, доступных новичкам лиги для выбора на драфте расширения.

Итог

Две страны с суммарным населением в 360 миллионов человек ежегодно вкладывают миллионы долларов в развитие всех ступеней футбола, от детей и юношей до клубов МЛС. Лига расширяется, увеличивается количество профессиональных футболистов, а европейские скауты все чаще заглядывают в академии американских и канадских клубов. А значит, экспансия будет продолжаться.

Леонид Александров