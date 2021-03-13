Заа стал первым футболистом АПЛ, который не встал на колено перед матчем

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа отказался участвовать в акции BLM и преклонять колено перед матчем английского чемпионата, сообщает The Telegraph.

Перед началом матча с «Вест Бромвичем» Заа стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.

28-летний ивуариец выступал против этого жеста, говорив: «Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!».

«Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 28 матчей. В сезоне-2020/21 Заа провел 20 матчей, на его счету 9 голов и 2 голевые передачи.