Заа стал первым футболистом АПЛ, который не встал на колено перед матчем
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа отказался участвовать в акции BLM и преклонять колено перед матчем английского чемпионата, сообщает The Telegraph.
Перед началом матча с «Вест Бромвичем» Заа стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.
28-летний ивуариец выступал против этого жеста, говорив: «Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!».
«Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 28 матчей. В сезоне-2020/21 Заа провел 20 матчей, на его счету 9 голов и 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/03/13/wilfried-zaha-becomes-first-premier-league-player-not-take-knee/
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