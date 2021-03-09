Лев уходит из сборной Германии. Тренер-чемпион завел команду в тупик, но у него еще есть шанс все исправить

После Евро-2020 руководить бундестим будет другой человек.

Уходящая эпоха — первая мысль после прочтения новости о том, что предстоящий чемпионат Европы станет для Йоахима Лева последним на посту главного тренера сборной Германии. Вроде бы банальная фраза, а иначе не скажешь. Чемпион мира-2014, победитель Кубка конфедераций-2017, серебряный и дважды бронзовый призер европейских чемпионатов, обладатель национальных рекордов по количеству матчей (34) и побед на крупнейших турнирах (23). Пятнадцать лет работы Лева с бундестим — один из самых ярких периодов в истории немецкого футбола.

Хотя по факту Йогги в сборной уже 17-й год. С того момента, как он стал помощником Юргена Клинсманна на домашнем ЧМ-2006. И до сих пор не поймешь, кто был по настоящему главным в той посвежевшей и нацеленной на атаку команде. Номинально главный тренер, которого предпочитают называть мотиватором, или отвечавший за тактику Лев?

Joachim L?w's record as Germany manager:



? 189 games

? 120 wins

? 38 draws

? 31 defeats

? 63% win rate



And a World Cup winner in 2014. pic.twitter.com/CEMXHKxbIs — Squawka Football (@Squawka) March 9, 2021

Как бы там ни было, после ухода Клинсманна повышение статуса его ассистента выглядело абсолютно логичным шагом. Фактически Лев получил возможность без оглядки на кого бы то ни было реализовать все свои идеи и довести до логического завершения имевший огромный потенциал проект. Чемпионат мира в Бразилии с легендарным полуфинальным унижением хозяев турнира (7:1) — пик карьеры Лева.

Сейчас некоторым кажется, что уйти стоило уже тогда. Как в свое время Францу Беккенбауэру, который принял сборную в стадии смены поколений и дошел до финала ЧМ-1986, где все решил гений Диего Марадоны. Четыре года спустя Кайзер Франц взял у Аргентины реванш и ушел, войдя в историю как человек, выигравший чемпионат мира в качестве футболиста и тренера.

Попрощаться на пике — большое искусство. Беккенбауэр сам принимал решение об уходе. У Лева таких мыслей не было, и сейчас — задним числом — глупо упрекать как его, так и руководство немецкого футбола. Когда страна ждет золота чемпионата мира 24 года и получает его, тренер становится неприкасаемым. И полуфинальное поражение на Евро-2016 от Франции (0:2) не вызвало особой тревоги. Тем более что год спустя Лев привез на Кубок конфедераций обновленную команду без большинства лидеров и с блеском выиграл турнир в России.

Joachim #L?w will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021

Однако ЧМ-2018 стал кошмаром Германии. Гениальный штрафной Крооса, который принес победу над Швецией (2:1), — единственное светлое воспоминание для поклонников бундестим. Сказка о немецком совершенстве была безжалостно растоптана двумя голами корейцев в добавленное арбитром время (0:2), и это был первый случай в истории, когда сборная Германии не вышла в плей-офф мирового первенства.

Страна требовала крови и негодовала из-за решения Лева отцепить от состава проведшего потрясающий сезон в «Манчестер Сити» Сане. Уж слишком резко оно диссонировало со словами тренера об ответственности за развитие немецких игроков, которые Йогги произнес, подписав перед чемпионатом новый контракт до 2022 года. Однако руководство поддержало тренера, а президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхардт Гриндель заявил: «Верим, что со сменой поколений, которая произойдет после чемпионата мира независимо от результата на турнире, никто лучше не справится».

Глава DFB верил в опыт Кубка конфедераций и говорил, что Лев способен сделать молодую команду, которая будет показывать выдающийся футбол. И действительно, тренер пошел на радикальные реформы. Убрал из сборной Мюллера, Боатенга и Хуммельса, принялся экспериментировать со схемами, но так увлекся этим процессом, что так и не выстроил что-то цельное. Поэтому отдельные яркие всплески Гнабри, Вернера и Хаверца не избавили от ощущения хаоса, а 0:6 от Испании в Лиге наций продемонстрировали всю глубину кризиса, отсутствие внятных идей и неспособность тренера вдохнуть в бундестим новую жизнь.

? 2014 World Cup

? Euro 2008 runner-up



Joachim L?w's 15-year spell in charge of Germany will come to an end following #EURO2020.



Who do you think will replace him in charge of Die Mannschaft? ?? pic.twitter.com/YHuGQnJ8u5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 9, 2021

Сейчас Лев говорит, что объявляет о своем уходе с гордостью и мотивацией в преддверии чемпионата Европы. Но будет ли у красивых слов такое же продолжение? Своей карьерой тренер его заслужил, однако в одной группе с Францией и Португалией никаких гарантий быть не может, и новый провал вряд ли кого-то удивит.

Что будет дальше? Это уже зависит от руководства немецкого футбола. Естественно, все вспоминают очевидные кандидатуры — переживающего сложный период в «Ливерпуле» Юргена Клоппа и Ханси Флика, который восемь лет работал рядом с Левом и покинул сборную после триумфа на чемпионате мира-2014. Впрочем, недавно тренер «Баварии» сказал, что не собирается покидать Мюнхен.

Хотя у боссов немецкого футбола есть под рукой готовый кандидат. Чемпион Европы-1996 Штефан Кунц работает с молодежной сборной уже пятый год, выиграл с ней европейское первенство и знает всех нынешних и восходящих молодых звезд. Получит ли он шанс — узнаем позже, а пока у Лева остается возможность хлопнуть дверью и уйти под аплодисменты, а не проклятия.