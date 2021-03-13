Джеррард перевернул шотландский футбол в «Рейнджерс». Он очень сильный менеджер и однажды возглавит «Ливерпуль»

Стиви Джи не был чемпионом как игрок, но добился этого как тренер.

В минувшее воскресенье в синей половине города Глазго отгремел самый громкий выходной день за 10 лет — «Рейнджерс» завоевали 55-й титул чемпиона Шотландии. «Селтик» потерял очки в гостевой встрече с «Данди Юнайтед», потеряв математические шансы догнать заклятых врагов. Самой обсуждаемой фигурой долгожданного триумфа клуба стала легенда «Ливерпуля» — Стивен Джеррард.

2018 год. Проработав 18 месяцев тренером молодежной команды «красных», Стиви Джи получил предложение стать главным тренером «Рейнджерс».

«Такого шанса больше может и не быть. Если он согласится, то попадет в великий клуб, который большую часть последнего десятилетия был в депрессии. Ты идешь туда, справляешься хотя бы наполовину — ты Бог. Футбол в Глазго — это все», — говорил в эфире Sky Sports легенда английского футбола и бывший тренер «Рейнджерс» Грэм Сунесс.

Если и был человек, который представлял всю тяжесть давления, которое свалится на Джеррарда, то это был именно он.

Стиви Джи и правда шел навстречу серьезному испытанию. В 2012 году «Рейнджерс» были деклассированы до 4-го по силе дивизиона страны. Произошло это из-за невыплаченных долгов в размере 50 миллионов фунтов. И пока «Рейнджерс» возвращался наверх, колеся по деревенским стадионам, «Селтик» продолжал гегемонию и лишь отрывался по уровню доходов и, следовательно, трансферов и зарплат.

Вдумайтесь: даже потратив прошлым летом солидные для Шотландии 30 миллионов фунтов на новичков, «Рейнджерс» смогли лишь немного приблизиться к уровню зарплатной ведомости главных конкурентов, до сих пор отставая на 10 миллионов фунтов.

Третий сезон под руководством Джеррарда получился историческим — за шесть туров до конца чемпионата команда обеспечила себе долгожданный титул и все еще претендует на повторение сногсшибательного результата «Селтика» сезона-2016/17 — 106 очков и ни одного поражения.

Как Стиви Джи это удалось и что ждет его дальше?

Ссылка в 4-й дивизион и долгое возвращение наверх не могли не сыграть злую шутку с «Рейнджерс» в долгосрочной перспективе. Последствия миллионов недополученных фунтов Джеррард ощутил довольно быстро.

«При всем уважении, когда мы приехали, было видно, что тренировочная база уже была не так хороша. В момент постройки это было элитное сооружение, но о нем никто не заботился. Раздевалка была очень традиционной, за многие годы к ней никто даже не притрагивался. Игроки начали подмечать эти вещи», -рассказывал он в интервью Алану Ширеру для The Athletic в декабре прошлого года.

На Джеррарда сделали ставку как на человека, который способен перезапустить весь проект. При этом боссов «Рейнджерс» не смущало, что у Стиви Джи не было опыта работы со взрослыми командами.

В таких случаях особенно важна роль тренерского штаба — в нем должны быть люди, способные принимать решения и убеждать главного в их правильности. Джеррард хорошо это понимает: за большую часть тренировок со взрослой командой и за тактику отвечает его помощник Майкл Бил.

Стиви Джи очень комплиментарно отзывался о своем ассистенте, признавая его превосходство в некоторых моментах.

«Мне нужно 15-20 лет, чтобы так же хорошо руководить командой на поле, как это делает Майкл», — говорил он в подкасте Робби Фаулера.

Бил родился в США, однако вырос в Лондоне. Он закончил академию «Чарльтона», однако с мечтой стать профессиональным футболистом пришлось расстаться в 21 год. Затем были 10 лет работы в юношеском секторе «Челси», после чего в 2013 году перебрался в «Ливерпуль», где занимался сначала с командой 16-летних, а затем перешел в молодежный состав. Тогда они и познакомились с Джеррардом.

Не только Стиви Джи отзывается о Биле в превосходных тонах. Экс-форвард «Рейнджерс» Кайл Лафферти назвал его «мозгом, который управляет всем». Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер в Youtube-шоу Open Goal высказался так: «Вам очень быстро становится понятно, что это топ-тренер».

Сам Бил высказывался об отличии его подхода и методов Джеррарда, подчеркнув разноплановость их ролей в подкасте The Byline:

«Стивен — очень хороший тренер, но он хочет быть менеджером. Я зациклен на стрелочках и кружочках — как это работает на практике, а как вот это. Менеджер же озабочен проблемами выбора состава, коммуникации за пределами поля, регулировки личных взаимоотношений и отношений с медиа, сотрудничеством с руководством, отношениями с фанатами, контактом с академией».

Джеррард проявил себя как грамотный менеджер и распределил обязанности так, чтобы добиться максимальной эффективности. Результат говорит сам за себя: на третий сезон «Рейнджерс» наконец-то отпраздновали чемпионство, а также вышли в 1/8 финала Лиги Европы (и имеют неплохие шансы попасть в четвертьфинал — первый матч со «Славией» завершился вничью 1:1). А за 28 матчей национального первенства банда Стиви Джи пропустила всего 9 мячей! У ближайшего преследователя — естественно, «Селтика» — 23 пропущенных гола.

«Я на эмоциональном подъеме, и это незаконченная история. Все еще впереди, и для меня всегда было важным, когда ты побеждаешь, что ждет тебя дальше» - так Джеррард прокомментировал чемпионство в интервью официальному сайту «Рейнджерс».

И здесь стоит вспомнить слова Сунесса. Глазго — пропитанным футболом город, где проходит одно из самых принципиальных и по-настоящему ожесточенных и злых дерби всех времен и народов. Прервать гегемонию врага — это, конечно, хорошо, но шотландским фанатам этого мало. Давление болельщиков хорошо описал сам Джеррард в том же интервью Ширеру:

«Ничьи — неприемлемы. Одно поражение уже воспринимается как кризис. Это и есть та среда, в которой приходится обитать тренерам и игрокам».

Судя по настрою, Стиви Джи не рассматривает вариант с уходом из клуба. Да, конечно, в контексте текущего кризиса «Ливерпуля» в медиапространство стали выливаться реки разного рода инсайдов о быстро приближающейся смене тренера «красных». Не стоит сейчас начинать рассуждения про Юргена Клоппа, так как на любой аргумент в пользу исключительности немецкого специалиста найдется «Ливерпуль» впервые с 1952 года проиграл/не забил/не победил" - нужное подчеркнуть.

Важно, что Стиви Джи не скрывает своего восхищения Клоппом.

«Считаю, что такой человек, как Юрген, должен быть награжден уже сейчас. Они уже должны начать устанавливать памятник в его честь», — сказал он в интервью The Athletic в прошлом июне, когда стало понятно, что «Ливерпуль» уже не упустит чемпионство.

Джеррард не раз лестно отзывался о Клоппе, называя его «одним из лучших, если не лучшим» тренером в мире. В этой комплиментарной риторике видна адекватность легенды «Ливерпуля». Он явно понимает, что момент, когда его могут позвать в родную команду, должен быть подходящим. Перед глазами пример Фрэнка Лэмпарда, который неплохо проявил себя в «Дерби Каунти», однако в «Челси» продержался полтора сезона.

Очевидно, что от предложения возглавить «Ливерпуль» Джеррард отказаться не сможет — это его мечта. Однако стоит помнить, что и у него, и у Клоппа действующий контракт истекает в 2024 году. Причем продлили соглашения со своими клубами они в один день, чем вызвали бурю эмоций и всплеск разного рода конспирологии в социальных сетях. Даже если секретный план и существует, у Стиви Джи есть еще три года, чтобы окончательно созреть для перехода в «Ливерпуль».