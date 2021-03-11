«Реал» привлекает деньги из Саудовской Аравии. Клуб не пугают репутационные риски и скандалы с правами человека

Мадридцы ввязываются в довольно сомнительный проект.

Некоторое время назад авторитетное британское издание The Times сообщило: «Реал» ведет переговоры с властями Саудовской Аравии о подписании 10-летнего соглашения в поддержку глобального развлекательного мегапроекта Qiddiya.

Согласно этой информации, сумма сделки оценивается в 150 миллионов евро, которые поступят на счета «королевского клуба». Кроме того, четыре игрока первой команды мадридцев должны будут выступать в качестве послов и представителей Qiddiya, продвигая проект.

Уже подписан долгосрочный договор о сотрудничестве между двумя сторонами. Зачем «Реалу» и саудитам это соглашение и как сделка повлияет на репутацию испанского гранда?

Проект Qiddiya — витрина Саудовской Аравии

В 2016 году Саудовская Аравия запустила программу Saudi Vision 2030, цели которой — снижение зависимости страны от экспорта нефтепродуктов, диверсификация экономики, а также развитие общественной жизни внутри страны. Занимается проектом наследный принц Мухаммед Бин Салман. Один из пунктов программы — строительство самого большого туристического острова для развлечений и отдыха в столице страны Эр-Рияде, получившего название Qiddiya. К 2030 году его территория должна составить 334 км?.

В 2018 году появились первые подробности проекта. Создание чудо-острова в первую очередь должно дать экономический эффект: по оценкам саудитов, Qiddiya поможет вернуть во внутригосударственный оборот более 30 миллиардов долларов, которые граждане Саудовской Аравии тратят за границей каждый год.

«Идея нашего проекта проста, но от этого не менее впечатляющая: создать место, открывающее возможности и выгоды от соединения развлечений, спорта и искусств вместе со здоровым, счастливым и привлекательным образом жизни», — сказал исполнительный директор инвестиционной компании Qiddiya Майк Рейнингер в интервью Arab News в июле 2019 года.

Проще говоря, саудиты решили создать нечто настолько глобальное, что смогло бы удовлетворить все потребности граждан страны и туристов в развлечениях и отдыхе. Кроме этого, есть еще один важный фактор — желание произвести фурор и войти в историю. Именно поэтому уже было объявлено, что в будущем мегаполисе будут построены самые быстрые американские горки, самая высокая башня свободного падения и самый большой тематический парк развлечений. В общем, все «самое-самое».

Не стоит забывать и о репутационном эффекте, который, вполне вероятно, выступает главенствующим фактором всей программы Saudi Vision 2030. Уже не в первый раз Саудовская Аравия предпринимает попытку подправить свой имидж на мировой арене. Сюда же можно отнести и попытку Мухаммеда Бин Салмана купить «Ньюкасл», закончившуюся неудачей. Тогда весь мир пребывал в шоке от жесточайшей расправы над журналистом и критиком действующего саудовского режима Джамалом Хашогги. Покупка «Ньюкасла», фанаты которого устали от бездарного правления Майка Эшли, могла бы стать идеальным вариантом выхода из ситуации. Но сделка была заблокирована руководством премьер-лиги.

В чем особенности и угрозы сделки с «Реалом»?

Помимо 150 миллионов евро, фигурирующих в соглашении, есть отдельный пункт, посвященный женской команде сливочных, чьим титульным спонсором должен стать проект Qiddiya. Согласно условиям договора футболистки «Реала» должны будут ездить в Саудовскую Аравию и участвовать в мероприятиях, призывающих женскую половину населения страны заниматься спортом.

И здесь есть противоречие на уровне идей. С одной стороны, саудиты за счет глобальной известности бренда «Реала» демонстрируют на весь мир свое желание популяризировать женский спорт в стране. А с другой — манипулируют вниманием граждан и туристов, уводя его с существующей проблемы дискриминации по половому признаку. Например, только в июне 2018 года королевским указом женщинам было разрешено водить автомобиль.

Тем самым «Реал», заключая сделку с Qiddiya, как кажется, ставит себя в неудобное положение. В случае громких инцидентов, наподобие убийства Хашогги, репутация сливочных, вроде как одобряющих происходящее в Саудовской Аравии, может быть запятнана. А это, в свою очередь, может затруднить заключение других спонсорских контрактов.

Отличный пример — кейс с «Формулой-1». Организаторы гоночной серии согласились провести этап чемпионата мира в Саудовской Аравии в этом году — в декабре пилоты соберутся в Джидде. А к 2023 году, согласно заявлению исполнительного директора Qiddiya Майка Рейнингера, принимать соревнования уже будет трасса в строящемся мегаполисе.

Международная организация по правам человека Amnesty International уже выступила с негативной оценкой происходящего, обвинив организаторов «Формулы-1» в участии в кампании по «отмыванию репутационной грязи страны за счет спорта», а также призвала всех участников «Гран-при» открыто выражать несогласие с присутствующей дискриминацией в Саудовской Аравии.

Наверняка «Реал» прекрасно понимает все стороны риски. И все же готов заключить 10-летнее соглашение с саудитами. Почему?

«Королевский» должник

16 трансферов на выход, ни одного на вход, урезание действующих контрактов с футболистами на 10%. Это статистика «Реала» в летнее трансферное окно в 2020 году. Такая политика помогла клубу справиться с краткосрочными долгами, принеся более 100 миллионов евро. Однако сливочные все еще обложены займами — по большей части из-за перестройки стадиона «Сантьяго Бернабеу». Разные источники сообщают о 200-300 миллионах евро задолженности, которые должны быть покрыты в ближайшее время. И хоть мадридский клуб — второй в мире по сумме доходов, согласно исследованию компании Deloitte (714,9 миллиона евро по итогам сезона-2019/20), текущие долги в купе с пандемическим кризисом сильно сказываются на операционной деятельности.

Следовательно, учитывая, что уже в ближайшее трансферное окно начнется большая игра в отношении Кильяна Мбаппе и Эрлинга Холанна, «Реалу» попросту необходимы дополнительные инвестиции для того, чтобы покрыть долги и одновременно с этим не дать конкурентам забрать себе звезд нового десятилетия.

Пару недель назад «Реал» уже попал в ситуацию, где репутация бренда оказалась под угрозой. СМИ сообщили о попытке провернуть сделку по переводу 200 миллионов долларов в казну клуба через офшор на Каймановых островах и компанию в Люксембурге, чей уставной капитал составляет всего лишь 20 тысяч долларов. На стороне инвесторов оказалась американская компания Providence, с 2018 года контролирующая спонсорские контракты испанского гранда.

О соглашении стало известно благодаря слитым в Сеть документам, среди которых была опубликованная переписка органов внутреннего управления «Реала». В ней финансовый директор Хулио Эскудейро настаивает на том, чтобы сделка была проведена «без рисков для репутации и имиджа клуба», и выражает опасение, что налоговая служба Испании «точно обратит внимание на сделку, учитывая ее формат».

У Переса давние связи на Аравийском полуострове

Мало кто помнит, но в далеком 2012 году президент «Реала» Флорентино Перес объявил о начале проекта по строительству туристического острова сливочных в Саудовской Аравии. Дорогущее удовольствие должно было обойтись инвесторам в 1 миллиард долларов, а «Реал» рассчитывал за счет этого взять под контроль арабский рынок. 430 км? пространства, 450-комнатный люксовый отель, пристань в форме герба мадридского клуба, торговый центр, клубный музей, 500 жилых вилл на побережье и футбольный стадион вместимостью 10 тысяч зрителей — первый в мире с выходом на море.

Однако этот проект оказался несбывшейся мечтой. Инвестиционные компании эмирата Рас-Аль-Хайма обанкротились и даже не смогли выплатить Мадриду установленные суммы.

Однако желание усилить влияние на арабском рынке никуда не пропало. Это подтверждается бизнес-связями Переса с партнерами из Саудовской Аравии.

Глава «Реала» — еще и президент строительной компании ACS Group, которая активно ведет дела на Ближнем Востоке. В 2016 году Перес заключил сделку с одной из пяти крупнейших нефтегазодобываюших компаний мира — Национальной нефтяной компанией Абу-Даби. А «дочка» ACS Group — немецкая компания Hochtief — занималась реконструкцией аэропорта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В ходе работ возникли разногласия, немцы хотели даже обратиться в суд, но в итоге отозвали иск. Перес дорожит контрактами в арабском мире.

Сейчас «Реал» хочет за счет сделки с Qiddiya разобраться с долгами и усилить влияние на Ближнем Востоке, а Саудовская Аравия, в свою очередь, не теряет надежды обзавестись колоссальной поддержкой в продвижении своего нового глобального проекта, который поможет «обелить» имидж и принести большую прибыль. Соглашение выглядит взаимовыгодным, однако не стоит недооценивать репутационные риски. Деньги деньгами, а темные пятна позора со «сливочного» полотна смыть будет нелегко.