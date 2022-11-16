Блеск Месси и Неймара, падение «Ливерпуля» и немецкие сенсации. Итоги половины сезона в Европе, часть 2

Продолжаем подводить итоги первой половины евросезона. В предыдущей части мы рассказали про Роналду и его терки с «МЮ», про Холанна и его бешеную результативность, про Хвичу и его волшебные дебютные месяцы в Италии. Во второй части — про другие важные моменты, которые стоит отметить.

Спад «Ливерпуля»

Мало кто ожидал, что команда, которая была близка к завоеванию четырех трофеев в прошлом сезоне, к ноябрю будет идти на 6-м месте в АПЛ. Справедливости ради стоит сказать, что «Ливерпуль» еще успел выправить свое положение, поднявшись с девятой позиции на шестую за два последних тура. Оборона и Алиссон больше не выглядят такими уверенными, как раньше, в средней линии чувствуется отсутствие резерва, а в нападении одеяло на себя на старте сезона пришлось тащить Роберту Фирмину. К октябрю разыгрался Мохамед Салах, благодаря чему «Ливерпуль» вновь пошел наверх, но не поздно ли? Потерянные на старте очки уже выключили красных из чемпионской гонки, а до зоны Лиги чемпионов их отделяет 7 очков.

В самом европейском турнире перспективы радужными не назовешь. Из-за поражения 1:4 от «Наполи» в первом туре группы, «Ливерпуль» занял второе место и попал на «Реал» уже в 1/8 финала. Неясно, в каком состоянии к очной встрече подойдут прошлогодние финалисты, но мерсисайдцы явно не собирались играть с командой Карло Анчелотти в первой же стадии плей-офф.

Главный итог первой части сезона для «Ливерпуля» — разговоры об увольнении Юргена Клоппа поутихли. А кто бы мог подумать еще полгода назад, что до такого дойдет?

Мохамед Салах и футболисты «Ливерпуля». Фото Reuters

«Ньюкасл» оправдывает вложения

«Уберите Махреза c поля как можно скорее. Он играет, как Альмирон», — шутка полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, которую ему припоминают чаще любой другой. Англичанин провел в нынешнем сезоне АПЛ целых 8 матчей — столько же Мигель Альмирон забил в лиге. Парагвайца даже назвали лучшим футболистом чемпионата Англии в октябре. Иронии ситуации добавляет то, что, по информации английских СМИ, Альмирон мог покинуть «Ньюкасл» летом, если бы клуб подписал Энтони Гордона из «Эвертона».

А главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау стал лучшим тренером месяца. Пришедший в прошлом сезоне коуч за сезон построил команду, которая играет первым номером с «Челси» и добивается победы 1:0. А главное — к зимнему перерыву подошел на третьем месте в лиге. Выше только «Арсенал» и «Ман Сити». Притом что от машины Пепа с Холанном в составе «сороки» отстают всего на два очка!

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Фото Reuters

Конечно, сложно было ожидать таких результатов от недавнего аутсайдера, если бы не новые владельцы из Саудовской Аравии. Но траты шейхов нельзя назвать неразумными, теперь в каждой из линий команды есть новые лидеры. Один из лучших вратарей Англии Ник Поуп пришел из «Бернли» за 11 с половиной миллионов евро и сохранил ту же надежность, которую демонстрировал в играх за аутсайдера АПЛ. Свен Ботман выбрал «сорок» вместо чемпиона Италии «Милана». Повелся на деньги? А может, поверил в долгосрочный проект? Пока сложно сказать, но голландец надежен. Форвард Александер Исак за 70 миллионов дважды забил в первых трех играх (один из голов — в ворота «Ливерпуля»), но быстро травмировался. Главный же трансфер при арабских владельцах — полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайш. Бразилец с первой игры встал в состав «Ньюкасла» как влитой. Теперь о нем говорят как о главной трансферной цели «Реала». А захочет ли он уходить из английской команды? Особенно если после ЧМ-2022 в «Ньюкасл» завезут еще парочку звезд.

Лионель Месси и Неймар. Фото Reuters

Преображение Неймара и Месси

Первая половина сезона для «ПСЖ» — период раскатки. Парижане умудрились стать вторыми после «Бенфики» в группе ЛЧ (набрали по 14 очков), но все равно не испытали больших проблем с выходом в плей-офф. Во Франции же у столичного клуба совсем все легко. 13 побед и 2 ничьи в 15 играх, разница мячей 43-9 и 1-е место.

Правда, вряд ли кого-то интересуют командные успехи «ПСЖ» до плей-офф Лиги чемпионов. Тогда спешим обрадовать: у Лионеля Месси и Неймара отличные индивидуальные показатели. Звезды и лидеры сборных Аргентины и Бразилии перед ЧМ-2022 набрали отличную форму. У Месси 7+10 по системе «гол+пас» в лиге 1 и 4+4 в ЛЧ, а у Неймара 11+9 во Франции и 2+3 на международной арене. Негатив из раздевалки парижан уже идет даже не от бразильского вингера, а скорее от Кильяна Мбаппе. Опытные Месси и Неймар сосредоточились на футболе перед самым важным турниром в жизни. Для 35-летнего аргентинца и 30-летнего бразильца этот чемпионат мира может стать последним шансом на титул, поэтому их мощный старт сезона не должен удивлять. Надеемся на такое же выступление легенд в Катаре.

Футболисты «Баварии». Фото Reuters

Куча сенсаций в бундеслиге

Еще пару недель назад этот раздел мог затронуть проблемы «Баварии» Юлиана Нагельсманна, но мюнхенцы традиционно взлетели на первую строчку в Германии очень быстро.

Гораздо интереснее отметить изменения в группе преследователей. Дортмундская «Боруссия» в этом сезоне точно не выглядит конкурентом «Баварии» за чемпионство — всего пятое место в таблице и отставание от первого места аж на 9 очков.

Скорее «шмели» работают на продажу лидеров — в первую очередь это касается 100-миллионового Джуда Беллингема. Английские гранды и «Реал» готовы раскошелиться ради футболиста сборной Англии. А вот Юсуффа Мукоко вряд ли уедет из «Боруссии» следующим летом. Юноше исполнится 18 только через неделю, а он проводит уже третий сезон в бундеслиге. Этот год особенно хорош для молодого немца: 6 мячей и 3 результативные передачи в 14 играх чемпионата и вызов в сборную на чемпионат мира. Сложно представить, сколько будут готовы предложить гранды за этого форварда через пару лет.

Юсуффа Мукоко и Джуд Беллингем. Фото Reuters

Турнирная таблица бундеслиги вообще вызывает интерес. На втором месте, например, неожиданно оказался недавний середняк «Фрайбург». Перед перерывом команда Кристиана Штрайха вырвалась на вторую строчку, от «Баварии» всего 4 очка. Кстати, 57-летний специалист руководит командой с 2011 года, но последние несколько лет точно стоят особняком в его карьере. Шестое место в прошлом сезоне позволило квалифицироваться в Лигу Европы. Немцы без особых проблем заняли первое место в группе и избежали дополнительной встречи с командой из Лиги чемпионов в плей-офф.

А до «Фрайбурга» удивлял «Унион». Лишь в 2019-м этот клуб впервые в новейшей истории вышел в бундеслигу, а уже в нынешнем розыгрыше до недавнего времени умудрялся возглавлять турнирную таблицу. Берлинцы обыграли обе «Боруссии», «Лейпциг», «Вольфсбург», разнесли «Шальке» (6:1) и вничью завершили встречу с «Баварией» (1:1). К тому же «Унион» впервые в истории клуба вышел в плей-офф еврокубков. В 1/16 финала Лиги Европы немцы встретятся с «Аяксом». Разгромы от «Байера» (0:5) и «Фрайбурга» испортили впечатление от выступления команды, но все равно «Унион» в полном порядке.

Ну и пара слов про участников ЛЧ. Прошлогодний победитель ЛЕ «Айнтрахт» драматичным образом вышел из группы в ЛЧ, но и в бундеслиге не провалился. При равенстве очков с «Унионом» команда из Франкфурта лидирует благодаря победе 2:0 в очной встрече. А вот «Лейпциг» повторил прошлогодний путь. Тогда команду по ходу сезона преобразил Доменико Тедеско. В этот раз экс-наставник «Спартака» плохо начал, а исправлял за ним после его отставки Марко Розе. Проиграв дважды в трех первых играх («Боруссии» М и «Реалу»), Розе выдал с «Лейпцигом» серию из 13 матчей без поражений. Это позволило «быкам» выйти в плей-офф ЛЧ и подняться на третье место в чемпионате.