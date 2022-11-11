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11 ноября, 19:30

«Реал» приготовил 200 миллионов за Холанна? Эрлин уже учит испанский

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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Подробности сделки, которая взорвет рынок. Но не сейчас.

Не успел Эрлин Холанн провести полноценный сезон в АПЛ, как в СМИ заговорили о новом трансфере норвежца. И снова речь идет об активации суммы отступных — она увеличивается с каждым новым контрактом форварда, но не отпугивает покупателей. В «Боруссии» прописали 60 миллионов евро, в «Манчестер Сити» — 200 миллионов.

Но есть нюансы.

Во-первых, в Англии запрещены клаусы, поэтому в случае с Холанном все привязано к достижению определенных целей игрока в составе клуба. Во-вторых, в контракте Эрлина сразу две суммы отступных: в 2024 году его можно будет выкупить за 200 миллионов евро, а летом 2025-го — за 175 миллионов. Ценник будет уменьшаться каждый год, а клубу, который решится на его активацию, придется выплатить агентские и бонусы.

Финальный момент: опция выкупа не распространяется на английские клубы.

Неудивительно, что главным претендентом на Холанна называют «Реал». Летом чемпион Испании занимался трансфером Кильяна Мбаппе из «ПСЖ», а когда сделка сорвалась, Эрлин уже договорился с «Ман Сити». Но это не оттолкнуло испанцев: по данным ESPN и Sky, осенью боссы «Мадрида» утвердили норвежца в качестве основной трансферной цели летом 2022-го.

Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Тот факт, что до этого времени норвежец не покинет Англию, устраивает «Мадрид». Пока в топ-форме Бензема, позицию форварда точно нельзя называть проблемной. Другой вопрос, что через два года многое изменится — в первую очередь возраст лидеров «Реала». Главным креативщикам Луке Модричу и Тони Кроосу будет 39 лет и 34 года соответственно. Полузащитники на смену готовы: Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга с каждым месяцем получают все больше игрового времени, а Федерико Вальверде уже такая же незаменимая фигура в составе, как и упомянутые выше ветераны. Фланги атаки и так молодые: Винисиусу 22 года, Родриго — 21. Но вернемся к Бензема: в 2024-м ему исполнится 36 лет — сохранить топ-результативность при таких нагрузках и отсутствии ротации будет гораздо сложнее.

Холанн — идеальная замена французу. С завершением атак у норвежца уже все отлично, а за два года у Гвардиолы он прибавит в комбинационной игре.

Готов ли к трансферу сам Эрлин? По данным AS, после перехода в «Манчестер Сити» он начал учить испанский. Что, правда, не говорит о прямом намерении переехать в Мадрид. В команде испаноговорящий тренерский штаб, есть испанские футболисты: Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес и Родри. Аргентинец Хулиан Альварес и португальцы Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва тоже знают испанский. В клубе уверяют: Эрлин учит язык для улучшения коммуникации.

Эрлин Холанн. Фото AFP
Эрлин Холанн.
Фото AFP

Холанн, кстати, давно фанатеет от Испании. У него есть дом в Марбелье, куда норвежец часто приезжает в отпуск и наслаждается красивыми пляжами. Да, в Мадриде с пляжным отдыхом сложнее, но столица Испании точно комфортнее промышленного Манчестера — особенно для запросов топ-футболиста. Эти факторы наверняка станут дополнительными аргументами для следующего шага в карьере игрока — отец Эрлина утверждал, что сын хочет поиграть во всех топ-лигах Европы и не станет задерживаться в каждой дольше трех-четырех лет.

В 17 матчах за «Манчестер Сити» на счету Эрлина 23 гола и три результативные передачи. Впереди чемпионат мира в Катаре, который форвард пропустит. Значит, есть время перезарядить батарейки и продолжить уничтожать рекорды АПЛ.

Ждем новых голов Холанна и свежих новостей о потенциальном переходе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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