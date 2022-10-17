«Золотой мяч» — у Бензема. Игра француза — самое невероятное, что было в прошлом сезоне

Итоги одного из самых престижных футбольных конкурсов были очевидны как никогда.

Сколько же копий было сломано вокруг «Золотого мяча» за последние годы! Тут тебе и рассуждения о вкусовщине, что неизбежно в любых конкурсах, где голосуют живые люди. И возмущение, когда без заслуженных наград оставляли Андреса Иньесту и Франка Рибери, что в итоге вылилось в бунтарский выбор Луки Модрича четыре года назад. И сочувствие в адрес угодившего в ковидное безвременье Роберта Левандовски, которому даже Лео Месси предлагал вручить приз по итогам 2020 года.

Год назад по поводу награды аргентинца тоже спорили много, понимая, что за него после долгожданного триумфа с национальной сборной голосовали сердцем. И это, скорее всего, был последний повод порассуждать о футболистах, которым не повезло родиться в одно время с Месси и Криштиану Роналду. Хотя, если вдуматься, звучит это совершенно безумно. Как минимум потому, что футбол — командная игра.

Карим Бензема стал капитаном «Реала». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Соперничество с легендами делало многих лучше. А возможность играть с ними в одних командах дарила незабываемые эмоции и трофеи. В конце концов, самый титулованный футболист в мире — Дани Алвес. Человек, на личные награды никогда всерьез не претендовавший, но игравший против Криша и вместе с Месси и Неймаром. И это они ему должны по-доброму завидовать.

Новые же герои вроде Эрлинга Холанна и Кильяна Мбаппе свое еще возьмут. Но потом, а пока поколение 30+ не собирается сдавать свои позиции. Сейчас — время Карима Бензема, которому в декабре исполнится 35. Интересно, кстати, в случае с форвардом «Реала» его возраст — это еще 35 или уже 35?

Почему-то кажется, что первое, потому что француз с возрастом становится все лучше и лучше. Как вино. И это, кстати, не избитый штамп, а цитата Карло Анчелотти. И не первая подобная история с «Золотым мячом». В 33 года его получали Модрич и Альфредо Ди Стефано. В 34 — Лев Яшин и Месси. А самому первому лауреату Стенли Мэтьюзу в момент вручения награды оставалось менее двух месяцев до 42-го дня рождения. Впрочем, Мэтьюз — это отдельная история.

У Бензема она своя, и она тоже в своем роде уникальна. Карим был примой в воспитавшем его «Лионе», а перейдя в «Реал», стал совсем другим игроком. Возможно, лучшим напарником в карьере Роналду, засунувшим куда-то глубоко присущий любому форварду эгоизм и пахавшим как на команду, так и на звездного португальца.

Карим Бензема с «Золотым мячом». Фото AFP Фото AFP

Когда же тот ушел, именно Бензема подхватил упавшее знамя и стал тем, кто тащил «Реал» в одном из самых успешных сезонов в истории «Королевского клуба». Пятьдесят голов с учетом сборной, куда он вернулся после нескольких лет изгнания, — невероятная цифра. Уже эта результативность с новыми правилами «Золотого мяча», который теперь вручается не по итогам календарного года, а за конкретный сезон, делала Бензема одним из фаворитов конкурса.

Главное же — какие это были голы! Хет-трик в, казалось, уже проигранном матче с «ПСЖ» за 17 минут. Потом еще один «трюк со шляпой» на «Стэмфорд Бридж» и отменивший серию пенальти с «Челси» точный удар на 96-й минуте. Два мяча в гостях у «Манчестер Сити» и эпический камбэк с этим же соперником с результативным пасом на Родриго и открывшим дорогу в финал Лиги чемпионов пенальти.

А уже там против «Ливерпуля» все сделали Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, который именно в связке с Бензема прокачался до нынешнего топ-уровня. И это тоже уникальная черта Карима, который делает лучше не только себя, но и партнеров по команде.

И было бы очень красиво, если бы приз бывшему одноклубнику вручил Криштиану, который с его самомнением и неумением проигрывать не приезжал на церемонию вручения «Золотого мяча» целых пять лет — со своего последнего триумфа. Все ждали, что в этот раз португалец точно приедет, и это было бы символично, ведь сам Бензема признавался: он мечтал об этом призе, каждый раз поздравляя с его завоеванием Роналду.

Зинедин Зидан и Карим Бензема с «Золотым мячом». Фото AFP Фото AFP

Но, кажется, получить то, к чему ты шел всю жизнь, из рук Зинедина Зидана даже более трогательно. Это же легендарный соотечественник, твой бывший тренер и абсолютный авторитет. Такой же значимый человек в карьере, как сидевший в зале Флорентино Перес.

Говорят, когда-то он раздумывал над продажей форварда. Теперь президент «Реала» говорит о том, что в его команде играет лучший форвард мира и нет никакого смысла покупать Холанна, чтобы норвежец сидел на скамейке. Хотя мечты заполучить Эрлинга у мадридцев все равно есть. Но какая разница, что было когда-то давно и что будет через несколько лет? Важно то, что есть сейчас. А это — триумф Бензема. Заслуженный, справедливый и абсолютный. Никого круче в прошлом сезоне просто не было.