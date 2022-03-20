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Сегодня, 01:30

«Челси» побеждает несмотря на санкции, Левандовски установил новый рекорд, «Милан» сделал еще один шаг к чемпионству

«Челси» побеждает несмотря на санкции, Левандовски установил новый рекорд
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» хорош, как при Венгере

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 мар, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
0:1
Арсенал
Голы
Сака, 30 (0:1)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Янг Дуглас Луис Макгинн Коутинью Рэмси (Траоре, 69) Буэндия (Бэйли, 69) Уоткинс (Ингс, 82)
Арсенал
Лено Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш Партей Сака (Пепе, 69) Эдегор (Холдинг, 86) Смит-Роу Джака Ляказетт (Нкетиа, 78)
Предупреждения
Рэмси 15’, Мингс 33’, Макгинн 34’  -  Джака 45+1’, Седрик Суариш 57’, Партей 65’
Судьи
Мэдли (Англия)

В единственном субботнем матче английского чемпионата Стивен Джеррард не смог остановить набравший ход «Арсенал» и персонально проводящего отличный сезон Сака. Этот полузащитник — одна из главных звезд нынешних «канониров», и символично, что именно представитель нового поколения забил 2000-й гол лондонцев в АПЛ. Причем это был далеко не единственный момент гостей, тогда как атака «Астон Виллы» проснулась только по ходу второго тайма.

Бирмингемцы нанесли первый удар на 61-й минуте, а в створ попали и вовсе на исходе компенсированного времени. Лено, заменивший в воротах травмированного Рамсдэйла, не дрогнул, отстояв победу, которая была исключительно важна после случившегося в среду поражения от «Ливерпуля». Между тем, для команды Микеля Артеты успех в Бирмингеме стал пятым подряд в гостевых матчах. Это лучшая серия с 2015 года, когда «Арсеналом» еще руководил Арсен Венгер. Возвращение в Лигу чемпионов все ближе.

Англия. Кубок. 1/4 финала
19 мар, 20:15. Riverside Stadium (Мидлсбро)
Мидлсбро
0:2
Челси
Голы
Лукаку, 15 (0:1), Зиеш, 31 (0:2)
Челси
Менди Рюдигер Тиагу Силва Аспиликуэта Сарр Ковачич (Канте, 69) Лофтус-Чик Маунт Зиеш (Кенеди, 81) Лукаку (Вейл, 84) Пулишич (Вернер, 68)
Судьи
Тирни (Англия)

«Мидлсбро» в этом розыгрыше Кубка Англии стал кошмаром топ-клубов и по пути в четвертьфинал выбил из турнира «МЮ» с «Тоттенхэмом». Однако «Челси» — даже с поправкой на все проблемы лондонского клуба — это совсем другая история. Команда, кажется, только сплотилась, а Томас Тухель постоянно подчеркивает: «У меня есть много причин остаться».

Немец уже привел синих к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, и Кубок Англии — самая реальная возможность выиграть первый внутренний трофей. В субботу «Челси» взял свое на классе, наказывая эмоциональный и порой мчавшийся вперед с шашками наголо «Мидлсбро». Одну быструю атаку завершил классный пас Маунта на Лукаку. Вторую — фирменный дальний удар отмечавшего день рождения Зиеша.

Италия: «Интер» теряет шансы на скудетто

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Удинезе
Голы
Деулофеу, 22 (0:1), Осимхен, 52 (1:1), Осимхен, 63 (2:1)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо (Дзаноли, 78) Кулибали Руис (Мертенс, 46) Лоботка Замбо Ангисса Осимхен Политано (Зелиньски, 70) Инсинье (Эльмас, 88)
Удинезе
Сильвестри Зегелар Удогие Молина (Соппи, 76) Мари Бекао Макенго (Самарджич, 76) Уоллас Перейра (Яяло, 88) Бету (Пуссетто, 68) Деулофеу
Предупреждения
Ррахмани 65’, Осимхен 90+2’  -  Зегелар 45+2’, Удогие 50’
Удаления
Мари 82’
Судьи
Фурно (Италия)

В воскресенье трио лидеров играло друг за другом, и открывшему этот мини-марафон «Наполи» пришлось постараться, чтобы сломить неуступчивый «Удинезе». Гости забили первыми, когда сработала их самая креативная связка Перейра — Деулофеу, однако им не удалось справиться с Осимхеном, который лечился на протяжении нескольких месяцев, и сейчас набрал великолепную форму.

Как и в прошлом туре, играющий в защитной маске нигериец забил два похожих гола — головой и ногой после открывания под передачи с фланга. Осимхен забил в этом чемпионате уже 10 голов стал лишь четвертым — после Веа, Это'О и Салаха — африканцем, демонстрирующим двузначную результативность в двух подряд сезонах в серии А. Но главное, что «Наполи» гарантированно оторвался от идущего третьим «Интера», и до вечернего матча «Милана» сравнялся с лидером по набранным очкам.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Фиорентина
Голы
Торрейра, 50 (0:1), Дюмфрис, 55 (1:1)
Интер
Ханданович Дюмфрис Д`Амброзио Шкриньяр Бастони (Димарко, 80) Хакан Чалханоглу Видаль (Кайседо, 90) Барелла Джеко (Санчес, 74) Мартинес (Корреа, 74) Перишич (Гозенс, 80)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович (Мартинес Куарта, 90+1) Венути Игор Сапонара (Иконе, 74) Кастровилли Торрейра Данкан Пентек (Кальехон, 90+1) Гонсалес (Кабрал, 90+1)
Предупреждения
Д`Амброзио 71’  -  Миленкович 38’, Сапонара 56’
Судьи
Киффи (Италия)

Флорентийцы создали серьезные проблемы «Интеру». Свели к минимуму угрозы собственным воротам по ходу первого тайма, а вторую половину игры начала с того, что опорный хавбек Торрейра открылся под прострел, как заправский форвард. И это словно разбудило миланцев, которые имели основания расстраиваться еще и по поводу отмененного из-за офсайда гола Лаутаро Мартинеса.

Сравнявший счет Дюмфрис был вознагражден за активность идеальной подачей Перишича. Пропустив, «фиалки» поплыли. Голкипер Терраччано, например, едва не подарил мяч Джеко. А настырность Мартинеса привела к назначению пенальти, только в этой ситуации гостей спас ВАР, так как повтор показал: аргентинский форвард сам нарушил правила после того, как первым к мячу успел Венути.

Итоговый же результат — катастрофа для «Интера», чьи шансы на сохранение скудетто тают, как снег под весенним солнцем. Их сохраняет разве что имеющаяся в запасе игра. Если же говорить о результате субботнего матча, то сетовать на невезение могут обе команды. На 90-й минуте Видаль выдал идеальный пас на Алексиса Санчеса, и мяч на ленточке остановил Бираги, а в компенсированное время уже Ханданович не позволил забить вышедшему один на один Иконе.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:1
Милан
Голы
Беннасер, 59 (0:1)
Кальяри
Краньо Гольданига Белланова (Перейро, 82) Альтаре Ликояннис (Дейола, 68) Далберт (Дзаппа, 75) Ловато Марин Грасси (Бальде, 82) Жоау Педру Паволетти
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори Беннасер Диас (Крунич, 72) Мессиас (Салемакерс, 78) Кессье Жиру (Ибрагимович, 87) Леан (Ребич, 72)
Предупреждения
Белланова 77’  - 
Судьи
Белло (Италия)

«Милан» свою игру начал, как и положено лидеру. Не хватало только реализации, ведь уже в дебюте из отличных позиций промахнулись Жиру и Браим Диас, а дальний удар Кессье пришелся в штангу. Однако находящийся у границы зоны вылета «Кальяри» выстоял, где-то хозяев выручил Краньо, и игра пошла скорее по сценарию островитян.

Но когда стало казаться, что миланское наступление забуксовало, гости провели блестящую атаку. Жиру, вдохновленный вызовом в сборную Франции вместо травмированного Бензема, сбросил мяч к линии штрафной, и Беннасер пробил точно в угол. Так команда Стефано Пиоли повторила клубный рекорд сезона-1967/68, забив в пятнадцати выездных матчах. И, само собой, благодаря выручившей на последних минутах перекладине «россонери» сохранили статус единоличного лидера.

Испания: Черышев вернулся на поле

Испания. Лига 1. 29-й тур
19 мар, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:1
Валенсия
Голы
Гонсалу Гедеш, 50 (0:1)
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес Барраган (Хосан, 46) Мохика Херард Гумбау (Гути, 67) Маскарель (Перес, 67) Бойе Пере Милья Фидель (Каррильо, 76) Понсе (Тете Моренте, 58)
Валенсия
Мамардашвили Гильямон Диакаби (Мориба, 48) Альдерете Фулькье Васкес Муса (Рачич, 72) Солер Гонсалу Гедеш (Элдер Кошта, 86) Гомес (Дуро, 86) Хиль (Черышев, 72)
Предупреждения
Барраган 8’, Верду 45+1’, Фидель 90+3’  -  Фулькье 27’, Диакаби 39’, Хиль 65’
Удаления
Мохика 90+2’
Судьи
Арьяс (Испания)

Встреча девятой и четырнадцатой команд ла лиги была интересна лишь их собственным болельщикам. Но для России в этой игре было несколько любопытных моментов. Во-первых, в стартовом составе «Эльче» появился арендованный у «Спартака» и отыгравший 58 минут аргентинский нападающий Понсе. Во-вторых, на 72-й минуте на поле появился Денис Черышев. Для российского полузащитника, который начал год с гола в Кубке Испании, это первая игра с 8 января. После этого Черышев дважды травмировался, а, будучи здоровым, ограничивался попаданиями в заявку.

Испания. Лига 1. 29-й тур
19 мар, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:1
Атлетико
Голы
Коке, 49 (0:1)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Гарсия Валентин Марио Суарес Комесанья (Сисс, 62) Трехо (Силла, 83) Бебе (Палазон, 62) Гвардьола (Нтека, 76) Альваро Гарсия
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Кондогбья, 63) Савич Мандава де Пауль Коке (Эрмосо, 90+2) Льоренте Эррера (Суарес, 64) Жоау Феликс (Корреа, 64) Гризманн (Фелипе, 90+1)
Предупреждения
Марио Суарес 30’, Комесанья 42’, Трехо 65’  -  Лоди 20’, Кондогбья 74’, Коке 78’, Облак 81’, Савич 85’
Удаления
Корреа 85’
Судьи
Монтеро (Испания)

К решающей части сезона «Атлетико» наконец-то набрал кондиции, соответствующие статусу действующего чемпиона. Даже «Манчестер Сии» стоит опасаться команды Диего Симеоне, а в ла лиге «матрасники» выиграли пять раз подряд. Это больше, чем в десяти предыдущих турах, и, само собой, речь идет о лучшей серии в нынешнем турнире.

Вместе с тем изначально было понятно, что легко «Атлетико» не будет. С одной стороны, резво стартовавший «Райо Вальекано» не побеждал в ла лиге с середины декабря. С другой, «пчелы» недавно едва не отобрали очки у «Реала», а неделю назад сыграли вничью с «Севильей». Но против красно-белых хозяева продержались тайм — до классной длинной «стенки» в исполнении Жоау Феликса и Коке.

И этого оказалось достаточно, хотя у соперника были шансы отыграться, а Корреа осложнил «Атлетико» задачу удалением в концовке. Но цель достигнута, и место в четверке по итогам тура гарантировано.

Германия: «Бавария» превзошла вечный рекорд «Вердера»

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Унион Б
Голы
Коман, 16 (1:0), Ньянзу, 25 (2:0), Левандовски, 45+1 (3:0), Левандовски, 47 (4:0)
Бавария
Нойер Упамекано Эрнандез Ньянзу Станишич Киммих (Рока, 75) Мусиала (Забитцер, 62) Левандовски Сане (Толиссо, 75) Коман (Гнабри, 68) Мюллер (Шупо-Мотинг, 75)
Унион Б
Луте Еккель Рюерсон Очипка Баумгартль Кнохе Хедира Харагути (Уджа, 84) Мевальд (Шафер, 62) Авонийи (Фогльзаммер, 62) Беккер (Михель, 72)
Предупреждения
Мусиала 51’, Ньянзу 74’  -  Баумгартль 39’
Судьи
Осмерс (Германия)

«Бавария» и рекорды — почти синонимы. Новое достижение мюнхенцы установили, когда прозвучал стартовый свисток. Игра с «Унионом» — 1935-я в бундеслиге, и чемпионы наконец-то обогнали вылетевший во второй дивизион «Вердер».

Понятно, что такие матчи нужно выигрывать, и с этим проблем у команды Юлиана Нагельсманна не возникло. Нойер, чье возвращение после операции пришлось на решающую часть сезона, выручил при скользком счете и побил рекорд своего босса Оливера Кана по количеству побед в чемпионате (311), а полевые игроки решили судьбу игры к перерыву.

Конечно, персонально стоит отметить первый гол за «Баварию» 19-летнего воспитанника «ПСЖ» Ньянзу. Только юношу вновь затмил Левандовски, которому банального пенальти хватило для того, чтобы пятый раз в немецкой карьере достичь гроссмейстерской отметки, разменяв четвертый десяток забитых мячей. Это повторение еще одного рекорда великого Герда Мюллера, и теперь в Германии задаются вопросом: поднимет ли Левандовски планку собственной результативности в одном чемпионате (41 гол)? Для этого в семи оставшихся турах нужно отличиться 10 раз.

Статистика дня

4-й командой, забившей в матче бундеслиги три 11-метровых, стал «Майнц». И первый раз пенальти исполняли разные игроки.

5 из четырнадцати голевых передач в ла лиге полузащитник «Гранады» Мачис отдал в играх с «Алавесом».

5-м — после Бензема, Рауля Гарсии, Муниаина и Гризманна — футболистом, забивавшим на протяжении 12 последних сезонов в ла лиге, стал полузащитник «Атлетико» Коке.

50 баллов набрал за «Челси» во всех турнирах полузащитник Маунт, в субботу сделавший два ассиста.

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