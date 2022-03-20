«Челси» побеждает несмотря на санкции, Левандовски установил новый рекорд, «Милан» сделал еще один шаг к чемпионству

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» хорош, как при Венгере

В единственном субботнем матче английского чемпионата Стивен Джеррард не смог остановить набравший ход «Арсенал» и персонально проводящего отличный сезон Сака. Этот полузащитник — одна из главных звезд нынешних «канониров», и символично, что именно представитель нового поколения забил 2000-й гол лондонцев в АПЛ. Причем это был далеко не единственный момент гостей, тогда как атака «Астон Виллы» проснулась только по ходу второго тайма.

Бирмингемцы нанесли первый удар на 61-й минуте, а в створ попали и вовсе на исходе компенсированного времени. Лено, заменивший в воротах травмированного Рамсдэйла, не дрогнул, отстояв победу, которая была исключительно важна после случившегося в среду поражения от «Ливерпуля». Между тем, для команды Микеля Артеты успех в Бирмингеме стал пятым подряд в гостевых матчах. Это лучшая серия с 2015 года, когда «Арсеналом» еще руководил Арсен Венгер. Возвращение в Лигу чемпионов все ближе.

«Мидлсбро» в этом розыгрыше Кубка Англии стал кошмаром топ-клубов и по пути в четвертьфинал выбил из турнира «МЮ» с «Тоттенхэмом». Однако «Челси» — даже с поправкой на все проблемы лондонского клуба — это совсем другая история. Команда, кажется, только сплотилась, а Томас Тухель постоянно подчеркивает: «У меня есть много причин остаться».

Немец уже привел синих к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, и Кубок Англии — самая реальная возможность выиграть первый внутренний трофей. В субботу «Челси» взял свое на классе, наказывая эмоциональный и порой мчавшийся вперед с шашками наголо «Мидлсбро». Одну быструю атаку завершил классный пас Маунта на Лукаку. Вторую — фирменный дальний удар отмечавшего день рождения Зиеша.

Италия: «Интер» теряет шансы на скудетто

В воскресенье трио лидеров играло друг за другом, и открывшему этот мини-марафон «Наполи» пришлось постараться, чтобы сломить неуступчивый «Удинезе». Гости забили первыми, когда сработала их самая креативная связка Перейра — Деулофеу, однако им не удалось справиться с Осимхеном, который лечился на протяжении нескольких месяцев, и сейчас набрал великолепную форму.

Как и в прошлом туре, играющий в защитной маске нигериец забил два похожих гола — головой и ногой после открывания под передачи с фланга. Осимхен забил в этом чемпионате уже 10 голов стал лишь четвертым — после Веа, Это'О и Салаха — африканцем, демонстрирующим двузначную результативность в двух подряд сезонах в серии А. Но главное, что «Наполи» гарантированно оторвался от идущего третьим «Интера», и до вечернего матча «Милана» сравнялся с лидером по набранным очкам.

Флорентийцы создали серьезные проблемы «Интеру». Свели к минимуму угрозы собственным воротам по ходу первого тайма, а вторую половину игры начала с того, что опорный хавбек Торрейра открылся под прострел, как заправский форвард. И это словно разбудило миланцев, которые имели основания расстраиваться еще и по поводу отмененного из-за офсайда гола Лаутаро Мартинеса.

Сравнявший счет Дюмфрис был вознагражден за активность идеальной подачей Перишича. Пропустив, «фиалки» поплыли. Голкипер Терраччано, например, едва не подарил мяч Джеко. А настырность Мартинеса привела к назначению пенальти, только в этой ситуации гостей спас ВАР, так как повтор показал: аргентинский форвард сам нарушил правила после того, как первым к мячу успел Венути.

Итоговый же результат — катастрофа для «Интера», чьи шансы на сохранение скудетто тают, как снег под весенним солнцем. Их сохраняет разве что имеющаяся в запасе игра. Если же говорить о результате субботнего матча, то сетовать на невезение могут обе команды. На 90-й минуте Видаль выдал идеальный пас на Алексиса Санчеса, и мяч на ленточке остановил Бираги, а в компенсированное время уже Ханданович не позволил забить вышедшему один на один Иконе.

«Милан» свою игру начал, как и положено лидеру. Не хватало только реализации, ведь уже в дебюте из отличных позиций промахнулись Жиру и Браим Диас, а дальний удар Кессье пришелся в штангу. Однако находящийся у границы зоны вылета «Кальяри» выстоял, где-то хозяев выручил Краньо, и игра пошла скорее по сценарию островитян.

Но когда стало казаться, что миланское наступление забуксовало, гости провели блестящую атаку. Жиру, вдохновленный вызовом в сборную Франции вместо травмированного Бензема, сбросил мяч к линии штрафной, и Беннасер пробил точно в угол. Так команда Стефано Пиоли повторила клубный рекорд сезона-1967/68, забив в пятнадцати выездных матчах. И, само собой, благодаря выручившей на последних минутах перекладине «россонери» сохранили статус единоличного лидера.

Испания: Черышев вернулся на поле

Встреча девятой и четырнадцатой команд ла лиги была интересна лишь их собственным болельщикам. Но для России в этой игре было несколько любопытных моментов. Во-первых, в стартовом составе «Эльче» появился арендованный у «Спартака» и отыгравший 58 минут аргентинский нападающий Понсе. Во-вторых, на 72-й минуте на поле появился Денис Черышев. Для российского полузащитника, который начал год с гола в Кубке Испании, это первая игра с 8 января. После этого Черышев дважды травмировался, а, будучи здоровым, ограничивался попаданиями в заявку.

К решающей части сезона «Атлетико» наконец-то набрал кондиции, соответствующие статусу действующего чемпиона. Даже «Манчестер Сии» стоит опасаться команды Диего Симеоне, а в ла лиге «матрасники» выиграли пять раз подряд. Это больше, чем в десяти предыдущих турах, и, само собой, речь идет о лучшей серии в нынешнем турнире.

Вместе с тем изначально было понятно, что легко «Атлетико» не будет. С одной стороны, резво стартовавший «Райо Вальекано» не побеждал в ла лиге с середины декабря. С другой, «пчелы» недавно едва не отобрали очки у «Реала», а неделю назад сыграли вничью с «Севильей». Но против красно-белых хозяева продержались тайм — до классной длинной «стенки» в исполнении Жоау Феликса и Коке.

И этого оказалось достаточно, хотя у соперника были шансы отыграться, а Корреа осложнил «Атлетико» задачу удалением в концовке. Но цель достигнута, и место в четверке по итогам тура гарантировано.

Германия: «Бавария» превзошла вечный рекорд «Вердера»

«Бавария» и рекорды — почти синонимы. Новое достижение мюнхенцы установили, когда прозвучал стартовый свисток. Игра с «Унионом» — 1935-я в бундеслиге, и чемпионы наконец-то обогнали вылетевший во второй дивизион «Вердер».

Понятно, что такие матчи нужно выигрывать, и с этим проблем у команды Юлиана Нагельсманна не возникло. Нойер, чье возвращение после операции пришлось на решающую часть сезона, выручил при скользком счете и побил рекорд своего босса Оливера Кана по количеству побед в чемпионате (311), а полевые игроки решили судьбу игры к перерыву.

Конечно, персонально стоит отметить первый гол за «Баварию» 19-летнего воспитанника «ПСЖ» Ньянзу. Только юношу вновь затмил Левандовски, которому банального пенальти хватило для того, чтобы пятый раз в немецкой карьере достичь гроссмейстерской отметки, разменяв четвертый десяток забитых мячей. Это повторение еще одного рекорда великого Герда Мюллера, и теперь в Германии задаются вопросом: поднимет ли Левандовски планку собственной результативности в одном чемпионате (41 гол)? Для этого в семи оставшихся турах нужно отличиться 10 раз.

Статистика дня

4-й командой, забившей в матче бундеслиги три 11-метровых, стал «Майнц». И первый раз пенальти исполняли разные игроки.

5 из четырнадцати голевых передач в ла лиге полузащитник «Гранады» Мачис отдал в играх с «Алавесом».

5-м — после Бензема, Рауля Гарсии, Муниаина и Гризманна — футболистом, забивавшим на протяжении 12 последних сезонов в ла лиге, стал полузащитник «Атлетико» Коке.

50 баллов набрал за «Челси» во всех турнирах полузащитник Маунт, в субботу сделавший два ассиста.