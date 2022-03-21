Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Кейн и Сон Хын Мин неудержимы

«Сити» не пропускал в шести подряд выездных матчах, и для этого явно требовалось что-то экстраординарное. В данном случае — курьезнейший автогол Ляпорта, от которого мяч отлетел в сетку в эпизоде, когда игрок «Саутгемптона» даже не простреливал, а отдавал передачу назад. Это помогло «святым» сравнять счет, но не переломить игру. После перерыва они получили в свои ворота пенальти, и вскоре упустили верный шанс, когда Стеффен остановил удар Адамса. Так что выстрел Фодена заслужил сравнение с нокаутом, а гол Махреза и вовсе получился издевательским и заставил разочарованных болельщиков «Саутгемптона» начать покидать трибуны.

В Ноттингеме в этом розыгрыше Кубка Англии грабили богатых, оставив за бортом турнира «Арсенал» с «Лестером». Однако «Ливерпуль» поставил точку в красивой сказке «лесников», а ключевые события пришлись на концовку матча. Красные в полном соответствии со своим статусом забили, когда Цимикас вырезал диагональ на Диогу Жоту. Когда же оборона гостей вдруг потеряла напротив своих ворот Йейтса, тот головой отправил мяч в руки Алиссону. Юрген Клопп наконец-то добрался до кубкового полуфинала, но чтобы побороться за еще не покорявшийся немцу трофей, нужно обыграть «Сити» — жребий порадовал всех очередной серией эпичного противостояния.

Центральный матч в усеченной программе тура АПЛ позволил «Тоттенхэму» остаться в гонке за путевкой в Лигу чемпионов, а результат в дерби снова сделала связка Кейн — Сон Хын Мин. Этот тандем довел рекордное для турнира количество организованных ими голов до 38, причем теперь у англичанина и корейца одинаковое число точных ударов и результативных передач — по 19. Нужно отметить и очередное достижение Кейна, заработавшего 50 результативных баллов в лондонских дерби (39 мячей и 11 ассистов). Он стал лишь третьим футболистом, добравшимся до данной отметки. Кейн догнал Фрэнка Лэмпарда и на пять баллов отстает от Тьерри Анри.

Италия: «Ювентус» пришел в себя после Лиги чемпионов

Аутсайдер попал «Ювентусу» под горячую руку. А уже первые минуты показали, как же не хватало в стартовом составе против «Вильярреала» Дибалы! Аргентинец после передачи Влаховича играючи разобрался с защитником и отправил мяч в сетку, а к середине первого тайма уже сам серб воспользовался передачей находящегося в отличной форме Де Шильо. Кому было обидно, так это Пеллегрини, который получил карточку за симуляцию и теперь пропустит игру с «Интером». У миланцев, конечно, есть матч в запасе, но с поправкой на текущее состояние черно-синей команды у «Юве» есть реальный шанс не только оторваться от конкурентов, а еще и сместить принципиального соперника с третьего места. К этой игре точно наберет форму Кьеллини, который в воскресенье провел 522-й матч за «бьянконери» и теперь по данному показателю делит третье место с легендарным Гаэтано Ширеа.

Предыдущее римское дерби запомнилось пятью голами и точным ударом Педро, который летом сменил «Рому» на «Лацио». Воскресный же матч превратился в месть «волков», которые вцепились в соперника мертвой хваткой и забили свой самый быстрый гол за всю историю дерби в рамках серии А. Прошло всего 56 секунд, как Пеллегрини с углового закрутил мяч в перекладину, и на отскоке отличился Эбрахам. А к середине тайма англичанин оформил дубль, замкнув кросс Карсдорпа.

Воспитанник «Челси» опровергает стереотипы, согласно которым у британцев обычно возникают проблемы с адаптацией в европейских лигах. Тут, правда, нужно вынести за скобки бундеслигу, где в последние годы потрясающе успешно прокачивают английскую молодежь. Но Италия — совсем другая тема, и тем ценнее успехи Эбрахама. Уже сейчас он повторил личный рекорд результативности в рамках одного чемпионата (15 мячей), а с учетом всех турниров он самый результативный англичанин этого сезона (23 гола).

С начала года больше в чемпионатах топ-5 забил только Левандовски. Но, конечно, отдавать все лавры Эбрахаму не стоит. Сегодня была прекрасна вся команда, наигравшая на самую крупную за шесть лет победу в дерби. И вишенка на торте — потрясающе красивый штрафной в исполнении Пеллегрини. До четвертого места, конечно, далеко, однако «Лацио» с пятой позиции Жозе Моуринью уже сместил, и за эту победу ему простят многое.

Германия: Тедеско не помогли осечки конкурентов

Субботние результаты явно подняли настроение «Лейпцигу», так как «Фрайбург» ограничился ничьей, а «Хоффенхайм» и вовсе проиграл с крупным счетом. То есть победа гарантировала «Лейпцигу» четвертое место уже не по дополнительным показателям, а по набранным очкам. Однако решить поставленную задачу не удалось.

Во-первых, «Айнтрахт» — далеко не подарок. Во-вторых, у команды Доменико Тедеско возникли проблемы с реализацией. В концовке первого тайма лучший снайпер «Лейпцига» Нкунку забил из офсайда. В начале второй половины ему не удалось переиграть Траппа. И уже совсем непонятно, как не поразил ворота уже обыгравший голкипера Поульсен. Датчанин так долго улучшал позицию, что вынужден был отдавать пас, подстроиться под который Форсбергу не удалось.

Потеряв сначала снайпера Шика, а потом и свой главный талант в лице Вирца, «Байер» замедлил темп и не выигрывал с 26 февраля. В такой ситуации тренерский штаб начал поиск новых сочетаний, благодаря чему впервые с момента переезда в Германию в стартовый состав леверкузенцев попал Азмун. Забить, впрочем, отыгравшему 73 минуты иранцу не удалось, но в рукаве Жерардо Сеоане обнаружился джокер в лице Паулинью.

Бразилец получил от тренера чуть больше десяти минут, и этого хватило для победного дубля. В случае с победным голом имели место неудачные действия вратаря «Вольфсбурга», тогда как гостей выручал Градецки, и дважды удары «волков» приходились в каркас ворот. Эта победа позволила «Байеру» укрепить свои позиции на третьем месте и немного оторваться от группы преследователей.

В прошлом туре «Кельн» сенсационно переиграл «Байер», а теперь «козлы» подставили подножку Дортмунду. «Боруссия» снова отпустила «Баварию» в шестиочковый отрыв, поэтому интрига в борьбе за чемпионство сохраняется лишь математически. Ничего нового в этом нет, а на текущих позициях «шмелей» воскресный результат точно не скажется. Лига чемпионов никуда не денется, так как отрыв от пятого места составляет неотыгрываемые за семь туров 12 очков.

Нидерланды: триллер в Амстердаме

«Аякс» — «Фейеноорд» — 3:2

Голы: Аллер, 24. Тадич, 78. Антони, 86 — Синистерра, 8. Тил, 28.

«Фейеноорд» мог с новой силой закрутить интригу вокруг борьбы за титул, оказав помощь ПСВ, а арендованный у «Спартака» Гус Тил едва не стал автором победного гола в противостоянии с принципиальным соперником. Однако в концовке «Аякс» показал, кто здесь настоящий гегемон, и что такое чемпионский характер, благодаря которому лидер в третьем туре подряд забил победный мяч после 85-й минуты.

Герой Амстердама номер один — Тадич. Сербский ветеран сделал то, что не удавалось его одноклубникам более двух лет. А именно забил прямым ударом со штрафного. Концовка же превратилась в бенефис Антони. Бразилец ухитрился не только забить победный мяч, но и получить две желтые карточки. Вот это был настоящий огонь, а не локальный пожар на фан-трибуне, из-за чего начало игры пришлось отложить.

Статистика дня

1-й раз в истории венских дерби «Аустрия» не проигрывает «Рапиду» на протяжении девяти гостевых матчей (+3=6).

7 подряд гостевых побед с учетом всех турниров — повторение клубного рекорда «Ливерпуля», который был установлен в 1982 году и повторен в 1988-м.

30 лет в лиге 1 не побеждала команда, у которой в первом тайме удалили двух футболистов. Сегодня это удалось «Монпелье» в игре против «Бордо» (2:0).

48 голов забил в серии А Влахович. Он сравнялся с Ляичем и делит второе место среди самых результативных сербов в истории турнира. До рекордсмена Деяна Станковича нападающему «Ювентуса» осталось всего три мяча.

50 матчей «Бенфика» не проигрывает «Эшторилу», допустив последнюю осечку в 1950 году.