Воспитанник «Зенита» Ведерников, играющий в США: «Один отбитый американец задает дикие вопросы о России»

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, выступающий за американский клуб «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал, нашел ли друзей в команде.

«Со всеми хорошо общаюсь — у нас тут многонациональный состав: бельгийцы, немцы, американцы, шведы. Хорошо общаюсь с французом — ему 26. По университетским меркам он считается возрастным», — приводит Sport24 слова Ведерникова.

Также он ответил на вопрос, что его друзья спрашивают о России.

«В основном про стереотипы: водку, холод. Один мой близкий друг, отбитый американец, прям вообще дикие вопросы задает в шутку. Но я не обижаюсь на такое», — добавил футболист.