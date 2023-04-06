Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:51

Воспитанник «Зенита» Ведерников, играющий в США: «Один отбитый американец задает дикие вопросы о России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, выступающий за американский клуб «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал, нашел ли друзей в команде.

«Со всеми хорошо общаюсь — у нас тут многонациональный состав: бельгийцы, немцы, американцы, шведы. Хорошо общаюсь с французом — ему 26. По университетским меркам он считается возрастным», — приводит Sport24 слова Ведерникова.

Также он ответил на вопрос, что его друзья спрашивают о России.

«В основном про стереотипы: водку, холод. Один мой близкий друг, отбитый американец, прям вообще дикие вопросы задает в шутку. Но я не обижаюсь на такое», — добавил футболист.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-vospitannik-zenita-vedernikov-uyekhavshiy-v-ssha-odin-otbityy-amerikanets-zadayet-mne-pryamo-dikiye-voprosy-o-rossii
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генсек Футбольного союза Киргизии допустил назначение Канчельскиса на пост главного тренера сборной
Новости
RSS RSS
Все новости