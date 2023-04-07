«Аль-Наср» продлил контракт с Талиской. Он забил больше Роналду

«Аль-Наср» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Андерсоном Талиской. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

29-летний бразилец с 2019 года играет за клуб из Саудовской Аравии. В этом сезоне он забил 17 голов в 19 матчах во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды.

В январе «Аль-Наср» подписал нападющего сборной Португалии Криштиану Роналду. С тех пор он забил забил 11 голов в 9 матчах.