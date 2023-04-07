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Сегодня, 02:06

«Аль-Наср» продлил контракт с Талиской. Он забил больше Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андерсон Талиска и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Андерсоном Талиской. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

29-летний бразилец с 2019 года играет за клуб из Саудовской Аравии. В этом сезоне он забил 17 голов в 19 матчах во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды.

В январе «Аль-Наср» подписал нападющего сборной Португалии Криштиану Роналду. С тех пор он забил забил 11 голов в 9 матчах.

Футбол
ФК Аль-Наср
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