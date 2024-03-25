Вице-президент РФС — о позиции УЕФА по Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о позиции УЕФА по отношению к России и Израилю.

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду. Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», — сказал Соловьев «СЭ».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.