В ОФК Белград допустили обмен игроками с «Динамо»
Вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с «Динамо».
Договор между российским и сербским клубом был подписан 21 марта.
— Мы вели переговоры с руководством «Динамо» в течение месяца. Рады заключить меморандум о сотрудничестве. Мы постоянно следим за результатами и матчами «Динамо». Знаем, что сейчас команда борется за самые высокие места и играет в очень привлекательный футбол.
— Что вы можете сказать о сотрудничестве академий «Динамо» и ОФК?
— В рамках сотрудничества мы обсуждали возможный визит академии «Динамо» в Сербию и академии ОФК в Россию. Будут турниры в Москве и Белграде, а также будут обмены игроками, чтобы они набирались опыта.
— Товарищеский матч в Москве или Белграде основных команд этим летом возможен?
— Данный вопрос обсуждался между руководителями клубов, но конкретики на данный момент нет.
— Есть ли вероятность обмена игроками между основными командами, благодаря меморандуму?
— На данный момент мы понимаем, что ОФК играет во второй по силе лиги Сербии, а «Динамо» в высшей лиге. Когда мы выйдем в Суперлигу, то, возможное, такое произойдет. У нас много молодых талантливых игроков. Возможно, кто-то из них сможет попасть в «Динамо» в будущем, — сказал Терзич «СЭ».
ОФК после 25-го тура занимает первое место в первой сербской лиге, набрав 55 очков.