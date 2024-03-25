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Сегодня, 13:52

В ОФК Белград допустили обмен игроками с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с «Динамо».

Договор между российским и сербским клубом был подписан 21 марта.

— Мы вели переговоры с руководством «Динамо» в течение месяца. Рады заключить меморандум о сотрудничестве. Мы постоянно следим за результатами и матчами «Динамо». Знаем, что сейчас команда борется за самые высокие места и играет в очень привлекательный футбол.

— Что вы можете сказать о сотрудничестве академий «Динамо» и ОФК?

— В рамках сотрудничества мы обсуждали возможный визит академии «Динамо» в Сербию и академии ОФК в Россию. Будут турниры в Москве и Белграде, а также будут обмены игроками, чтобы они набирались опыта.

— Товарищеский матч в Москве или Белграде основных команд этим летом возможен?

— Данный вопрос обсуждался между руководителями клубов, но конкретики на данный момент нет.

— Есть ли вероятность обмена игроками между основными командами, благодаря меморандуму?

— На данный момент мы понимаем, что ОФК играет во второй по силе лиги Сербии, а «Динамо» в высшей лиге. Когда мы выйдем в Суперлигу, то, возможное, такое произойдет. У нас много молодых талантливых игроков. Возможно, кто-то из них сможет попасть в «Динамо» в будущем, — сказал Терзич «СЭ».

ОФК после 25-го тура занимает первое место в первой сербской лиге, набрав 55 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
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