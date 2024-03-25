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Сегодня, 06:20

Сборная США победила Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной США.
Фото USA Today Sports

Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ — 2:0.

Матч состоялся в Арлингтоне (США) на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум». У американцев забили Тайлер Адамс и Джованни Рейна.

В стартовом составе сборной Мексики вышел полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Он провел на поле 80 минут, не отличился результативными действиями и был заменен.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд, команда является единственным победителем турнира в истории.

Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная США по футболу
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