Сборная США победила Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ — 2:0.

Матч состоялся в Арлингтоне (США) на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум». У американцев забили Тайлер Адамс и Джованни Рейна.

В стартовом составе сборной Мексики вышел полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Он провел на поле 80 минут, не отличился результативными действиями и был заменен.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд, команда является единственным победителем турнира в истории.