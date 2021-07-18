Вагнер Лав признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана
18:54
Бывший нападающий ЦСКА, выступающий сейчас за «Кайрат», признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана в сезоне-2021, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
По итогам голосования бразилец набрал 37 балов, второе место занял хавбек «Астаны» Марин Томасов, третьим в списке стал нападающим «Кайрата» Артур Шушеначев.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.
Вагнера Лав принял участие в 17 матчах, в которых отметился 7 забитыми голами, в том числе в «золотом матче» против «Ордабасы» (3:1).
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dimass1
Олухи, у нас в Казахстане чемп играется по схеме весна - осень, сезон 2021 не завершен, следовательно Вагнер не может быть MVP сезона
18.07.2021