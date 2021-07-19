«Атланта» уволила Габриэля Хайнце с поста главного тренера

Главный тренер «Атланты» Габриэль Хайнце покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Помощник тренера Роб Валентино займет должность и.о. главного тренера.

«Это было определенно не то решение, которое мы хотели принять на данном этапе нашего сезона, но оно было правильным для клуба. Габи — талантливый тренер, который, несомненно, увлечен своим ремеслом и футболом. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сказал президент клуба Даррен Илс.

43-летний экс-защитник «МЮ» возглавлял «Атланту» с декабря 2020 года. Клуб после 13 матчей занимает 10-е место в Восточной конференции МЛС.