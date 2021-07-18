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Полузащитник «Нэшвилла» Мухтар забил самый быстрый хет-трик в истории МЛС

15:58
Хани Мухтар. Фото Instagram
Хани Мухтар. Фото Instagram
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Полузащитник «Нэшвилла» Хани Мухтар забил самый быстрый хет-трик в истории МЛС.

26-летний немец забил три мяча за первые 16 минут встречи с «Чикаго» (5:1).

В нынешнем сезоне Мухтар провел 12 матчей за «Нэшвилл», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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