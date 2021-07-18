Полузащитник «Нэшвилла» Мухтар забил самый быстрый хет-трик в истории МЛС
15:58
Полузащитник «Нэшвилла» Хани Мухтар забил самый быстрый хет-трик в истории МЛС.
26-летний немец забил три мяча за первые 16 минут встречи с «Чикаго» (5:1).
16 minutes is all it took. ?— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2021
Hany Mukhtar recorded the fastest hat trick to start a game in MLS history.pic.twitter.com/fv9DSNBg6o
В нынешнем сезоне Мухтар провел 12 матчей за «Нэшвилл», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.
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