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В MLS могут сократить зарплаты игроков на 50 процентов

19:42
MLS. Фото mlssoccer.com.
MLS. Фото mlssoccer.com.
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MLS обсуждает сокращение зарплат футболистов с ассоциацией игроков лиги, сообщает ESPN. Это связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что вчера прошла видеоконференция заинтересованных сторон. На ней обсуждались варианты продолжения сезона, а также возможное сокращение зарплат.

Лига просит, чтобы игроки согласились с сокращением зарплат как минимум на 50 процентов. При этом такой вариант возможен только при отмене части сезона. Если игры удастся провести, хоть и без зрителей, то сокращение может быть меньшим.

При этом указано, что ассоциация игроков не согласна с таким предложением, и переговоры продолжатся.

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