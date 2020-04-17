В MLS могут сократить зарплаты игроков на 50 процентов

MLS обсуждает сокращение зарплат футболистов с ассоциацией игроков лиги, сообщает ESPN. Это связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что вчера прошла видеоконференция заинтересованных сторон. На ней обсуждались варианты продолжения сезона, а также возможное сокращение зарплат.

Лига просит, чтобы игроки согласились с сокращением зарплат как минимум на 50 процентов. При этом такой вариант возможен только при отмене части сезона. Если игры удастся провести, хоть и без зрителей, то сокращение может быть меньшим.

При этом указано, что ассоциация игроков не согласна с таким предложением, и переговоры продолжатся.