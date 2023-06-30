В Иране женщинам разрешили ходить на футбольные стадионы

Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах, заявил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и назначена рабочая группа, ответственная за его реализацию. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», — приводит слова Таджа агентство ISNA.

Глава Федерации футбола уточнил, что женщины смогут посмотреть матчи на таких стадионах, как «Голь Гоухар» в городе Сирджан на юге Ирана, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане, «Гядыр» в Ахвазе на западе Исламской республики. Кроме того, для присутствия женщин должен быть подготовлен стадион «Азади» в Тегеране. Также Тадж сообщил о начале работы на спортивном радио специального канала, посвященного женскому спорту.

Запрет на посещения футбольных стадионов действовал со времен Исламской революции 1979 год. Женщин пускали лишь на отдельные матчи — в том числе товарищескую игру с Россией в марте этого года.