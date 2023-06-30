Итальянский журналист считает, что о Кокорине уже все забыли

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки в разговоре с Legalbet положительно отреагировал на возможный переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб «Шабаб Аль-Ахли» из чемпионата ОАЭ.

«О Кокорине уже все забыли. У него не было никаких шансов играть в «Фиорентине» после чемпионата Кипра. Он может перейти в чемпионат ОАЭ? Это его уровень. Если «Фиорентина» получит хоть какие-то деньги за него, то это будет удача. Я думал, что с ним разорвут контракт», — приводит слова Франки Legalbet.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.