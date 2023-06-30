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Сегодня, 12:00

Дисквалификация Шапи-Сулейманова не распространится на другие чемпионаты. Приоритет игрока — Россия и Турция

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», дисквалификация российского футболиста Магомеда Шапи-Сулейманова, полученная после драки в матче чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2), не будет распространяться на другие европейские чемпионаты.

У футболиста осталось 8 матчей дисквалификации, которые будут действовать только внутри чемпионата Израиля. В связи с этим приоритетными вариантами для продолжения карьеры нападающего являются предложения из России и Турции.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Рубин», который со следующего сезона будет выступать в РПЛ.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
6
2
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