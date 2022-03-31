Что происходит?

На трибуны стадиона «Азади», где проходил матч сборных Ирана и Ливана (2:0), не пустили женщин. По информации Human Rights Watch (организация, которая мониторит нарушения прав человека), они не смогли попасть на игру, несмотря на купленные билеты.

Предположения о том, что также против них применялась физическая сила, подтверждает «Аль-Джазира». Источник утверждает, что сотрудники стадиона использовали перцовые баллончики.

Иранское телевидение об инциденте ожидаемо умолчало. Капитан сборной Алиреза Джаханбакш дал интервью национальному телеканалу, но реплика про просмотр футбола женщинами подверглась цензуре и не вошла в эфир.

Джаханбакш забил один из двух голов Ирана, став лучшим игроком встречи. Еще одним голом отметился экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун.

Иранские болельщики.

Федерация утверждает, что почти две тысячи билетов оказались поддельными

Федерация футбола Ирана уже выступила с официальным заявлением и объяснила: около двух тысяч женщин не пустили на стадион из-за фейковых билетов.

Отмечается, что только девять женщин купили официальные билеты — и беспрепятственно попали на трибуны.

Генеральный прокурор Ирана Мохамад Джафар Монтазери заявил, что власти обязаны извиниться и выплатить компенсацию тем, кого не допустили на игру. А президент Ибрагим Раиси приказал министерству внутренних дел расследовать инцидент.

Ведущий специалист Human Rights Watch в Иране Тара Сепехри Фар уверена: в дело обязаны вмешаться чиновники ФИФА: «Власти Ирана неоднократно демонстрировали, что они готовы пойти на многое, чтобы обеспечить соблюдение своего дискриминационного и жестокого запрета на посещение женщинами футбольных стадионов. Учитывая давние нарушения со стороны иранских властей, ФИФА должна следовать своим собственным глобальным принципам недискриминации и рассмотреть возможность применения санкций к Ирану.

Президент ФИФА Инфантино лично пообещал, что иранские женщины смогут ходить на стадионы. ФИФА давно пора продемонстрировать, что она серьезно относится к обеспечению прозрачных мер подотчетности, чтобы женщины в Иране могли смотреть игры, как и их сверстницы во всем мире».

Пикет в поддержку Сахар Ходайяри.

В Иране 40 лет не пускали женщин на стадион. Ситуация сдвинулась из-за давления ФИФА

Болельщицам в Иране запрещали посещать футбольные матчи мужских команд после Исламской революции 1979 года. Ситуация поменялась после трагического самосожжения болельщицы Сахар Ходайяри в сентябре 2019-го.

Она была задержана при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде и была приговорена к тюремному сроку. Опасаясь ареста, Ходайяри подожгла себя у здания суда и через неделю скончалась в больнице. Инцидент вызвал мощный резонанс: в знак поддержки многие футболистки в Европе стали выходить на поле с голубыми повязками в память о Ходайяри (она одевалась в синие цвета своей любимой футбольной команды).

Многие футболистки в Европе стали выходить на поле с голубыми повязками в память о Ходайяри.

После давления со стороны ФИФА и выступлений Инфантино, который призывал Иран исключить дискриминацию, в октябре 2019 года правительство страны разрешило около 3,5 тысячи женщин присутствовать на отборочном матче чемпионата мира Иран — Камбоджа. Подобное случилось впервые за 40 лет. При этом правительство зачастую пыталось ограничить количество женщин на стадионе.

Примечательно, что во время ЧМ-2018 в Иране женщин допускали на арену «Азади», где транслировались матчи. В России иранские девушки спокойно могли попасть на стадион, но местные телеканалы давали картинку с небольшой задержкой и вырезали кадры с женщинами на трибунах. Чтобы показать: во всем мире на стадионы ходят в основном мужчины.

Судя по всему, попытки создать видимость меньшинства и как-то ограничить доступ женщинам на стадион в Иране продолжаются до сих пор.