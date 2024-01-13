В Германии выпустили первую в мире судейскую коллекцию наклеек Panini

Германский футбольный союз выпустил Faszination Schiri — первый в мире коллекционный альбом Panini с судейскими карточками. Он состоит из 32 страниц, включает 216 стикеров с изображениями футбольных арбитров разных поколений и рассказывает о развитии судейства в Германии.

Альбом Panini с судейскими карточками.

Компания Panini основана в Италии в 1961 году и является мировым лидером в области коллекционных и игровых карточек.