Российские клубы интересуются игроком сборной Перу Гримальдо

Несколько российских клубов проявляют интерес к вингеру сборной Перу Жоао Гримальдо, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, перуанский «Спортинг Кристаль» за который выступает игрок не готов продавать футболиста или отдавать его в аренду с правом выкупа. Сумма возможного трансфера составляет около 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Гримальдо провел за «Спортинг Кристаль» 18 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.