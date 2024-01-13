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Сегодня, 12:36

Российские клубы интересуются игроком сборной Перу Гримальдо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Несколько российских клубов проявляют интерес к вингеру сборной Перу Жоао Гримальдо, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, перуанский «Спортинг Кристаль» за который выступает игрок не готов продавать футболиста или отдавать его в аренду с правом выкупа. Сумма возможного трансфера составляет около 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Гримальдо провел за «Спортинг Кристаль» 18 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiiskie-kluby-interesuyutsya-igrokom-sbornoi-peru-grimaldo-323490/
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