В 900 км от Уханя стартовал розыгрыш женской лиги Тайваня

На Тайване стартовал розыгрыш женской лиги Мулан. В первом туре сыграно три матча, «Тайчун Блю» разгромил «Каосиюн» 5:1, еще две встречи завершились вничью.

12 апреля должен стартовать розыгрыш мужской лиги.

Игры проходят в 900 км от Уханя, где в конце прошлого года началась вспышка эпидемии коронавируса. Из-за нее в мире был приостановлены или отменены почти все международные турниры.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 771 271 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 108 323 человека, выздоровело — 401 228.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.