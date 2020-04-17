Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто хотел бы видеть в своей команде форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

— Это было бы мечтой, ведь мы говорим об одном из лучших центральных нападающих в мире, — приводит слова Скелотто Tuttosport. — Но, честно говоря, мне трудно сразу его сюда привести.

Я видел интервью Гонсало, где он сказал, что хочет остаться в «Ювентусе» и в Европе. Может быть, это слишком рано для Игуаина, но никогда не говори никогда в футболе.