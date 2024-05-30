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Гунько: «Не отказались бы видеть Дзюбу в «Урарту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, как бы отнесся к приглашению в армянский клуб нападающего Артема Дзюбы.

«Мы бы не отказались видеть Артема Дзюбу в «Урарту». Если говорить про его характер, то у всех сильных футболистов он непростой. Проблема, когда футболист не выполняет установку тренера. А если все делает, то ничего нет. Плюс важно, чтобы нападающий забивал. В этом и проявляется характер. По мне, Артем способен в чемпионате Армении показывать свои сильные качества. Думаю, и в РПЛ некоторым командам не помешал бы», — приводит слова Гунько Sport24.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
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