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Сегодня, 04:59

Маурицио Сарри может возглавить «Панатинаикос»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Панатинаикос» ведет переговоры с Маурицио Сарри, сообщает греческое издание SDNA.

По данным источника, клуб предлагает 65-летнему итальянцу контракт на 3 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро. Сарри может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории спорта, если согласится подписать контракт.

Специалист уже встречался с руководством «Панатинаикоса» и попросил время на то, чтобы обдумать свое решение.

Последним местом работы Сарри был «Лацио», итальянец работал в команде с июня 2021 года по март 2024 года.

«Панатинаикос» в сезоне-2023/24 занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Футбол
ФК Панатинаикос
Маурицио Сарри
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