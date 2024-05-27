Полиции пришлось помогать женщине-арбитру покинуть поле после финала Кубка Греции

«Панатинаикос» 25 мая в финале Кубка Греции обыграл «Арис» со счетом 1:0.

Главным арбитром встречи была назначена француженка Стефани Фраппар. Такое решение было связано с тем, чтобы избежать опасений в предвзятости к одной из команд. Фраппар во время матча удалила трех игроков, двух из которых — у «Ариса». После финального свистка на судью побежали игроки и персонал проигравшей команды. Полиции пришлось помочь арбитру безопасно покинуть поле, чтобы не допустить физического воздействия.

Отметим, что в составе «Панатинаикоса» с первых минут играл Юрий Лодыгин, а у «Ариса» — Магомед-Шапи Сулейманов.