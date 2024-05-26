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Сегодня, 21:21

Россиянин Онугха возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Дании

Алина Савинова
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Российский форвард «Вайле» Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по футболу по итогам сезона-2023/24.

В последнем матче 20 мая «Вейле» обыграл «Видовре» со счетом 2:0. Онугха оформил дубль в этой встрече. Всего на счету 27-летнего россиянина нигерийского происхождения 15 голов в 31 игре минувшего сезона.

Онугха выступает за «Вайле» с 2021 года, включая период аренд в другие команды. В России он играл за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин».

По итогам сезона «Вайле» занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Дании.

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