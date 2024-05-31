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Сегодня, 16:00

Sport24: Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборных Казахстана и Азербайджана

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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить одну из национальных команд в ближайшее время, сообщает Sport24.

По информации источника, 60-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера Казахстана и Азербайджана. В данный момент Черчесов ожидает конкретных предложений от этих сборных, считая вариант с назначением в Азербайджан более предпочительным.

В июле 2023 года Черчесов покинул «Ференцварош». Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка страны.

В пятницу, 31 мая, стало известно о том, что пост главного тренера сборной Казахстана покинул Магомед Адиев.

Источник: Sport24
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

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