Николич покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли»

«Шабаб Аль-Ахли» на сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Марко Николичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В оставшихся матчах сезона-2023/24 командой будет руководить ассистент главного тренера.

«Шабаб Аль-Ахли» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 55 очков за 25 матчей. На первой строчке находится «Аль-Васл», у которого 64 очка.

В РПЛ тренер известен по работе в «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год.